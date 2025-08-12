انتداب المعمل الجنائي لمعاينة حريق مصنع أحذية بمؤسسة الزكاة في المرج

أمرت جهات التحقيق المختصة بالقاهرة، بانتداب المعمل الجنائي لمعاينة مصنع للأحذية بمؤسسة الزكاة بمنطقة المرج نشب به حريق لبيان الأسباب وحصر التلفيات والخسائر.

وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة وأمرت بحجز مالك المصنع لحين الاستعلام عن التراخيص وبيان الالتزام بشروط السلامة المهنية.

تلقت غرفة عمليات النجدة بالقاهرة، بلاغًا يفيد بنشوب حريق داخل مصنع للأحذية في مؤسسة الزكاة بدائرة قسم شرطة المرج، وعلى الفور دفعت الحماية المدنية بالقاهرة بـ 3 سيارات إطفاء لمكان الحريق.

وتم فرض كردون أمني بمحيط الحريق لمحاصرة النيران ومنع خطر امتداده لباقي المجاورات وتم إخماد الحريق، تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.