كاتب: التعليم تحدث ثورة في المناهج لمواكبة التطور العالمي.. تفاصيل

كشف الكاتب الصحفي أسامة عبد الكريم، أن وزير التربية والتعليم والتعليم الفني منذ توليه منصبه تبنى رؤية مختلفة عن سابقيه، ترتكز على إعداد مناهج تساعد الطلاب على التفكير النقدي والإبداعي، بعيدًا عن الحشو، وبما يتناسب مع أيام العام الدراسي.

وأكمل أسامة عبد الكريم، خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج صباح البلد المذاع على قناة صدى البلد، أن الوزير يؤمن بضرورة تحديث المناهج بشكل دوري لا يتجاوز خمس سنوات، لمواكبة التطور السريع الذي يشهده العالم.

وأضاف أن خطة التطوير بدأت بمنهج اللغة العربية من مرحلة رياض الأطفال وحتى الصف الثاني الإعدادي، متضمنة محتوى عن المشروعات القومية، ورفع الوعي الوطني، وتسليط الضوء على أبطال مصر في مواجهة الإرهاب، بهدف تعزيز الانتماء والولاء لدى الطلاب.

أكد أن إضافة مادة الدين للمجموع لا يشكل عبئا على الطلاب، بل يعكس رؤيته في مواجهة انتشار العادات المخالفة لطبيعة المجتمع المصري نتيجة ضعف الوعي بالأمور الدينية.

وأشار إلى أن الوزير حصل على موافقة خبراء ومتخصصين ومشرعين على أن تكون مادة الدين مادة نجاح ورسوب، على أن يشترط النجاح فيها بالحصول على 70%، بخلاف باقي المواد، لضمان اهتمام الطالب وولي الأمر بها.

وأوضح أن مناهج هذه المادة تم إعدادها بالتعاون بين الأزهر الشريف والكنيسة، لتقديم محتوى يعزز القيم والأخلاق بين الطلاب.