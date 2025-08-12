خريطة تطوير المناهج في المراحل التعليمية.. كاتب صحفي يوضح

قال الكاتب الصحفي أسامة عبد الكريم، إن وزير التعليم لديه رؤية مختلفة فيما يخص المناهج، فهو يسعى دائما إلى جعل المناهج أكثر تطورا، وتساهم في التفكير الإبداعي والابتعاد عن "الحشو".

وأضاف خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج صباح البلد المذاع على قناة صدى البلد، أن الوزير خلق ثورة في المناهج، وهو مؤمن بأن المناهج يجب أن يحدث لها تطوير بشكل مستمر مع التطور الذي يحدث في العالم، متابعا: هناك تركيز على المواد المهتمة بالهوية المصرية.

واسترسل: تم تغيير منهج اللغة العربية بداية من رياض الأطفال حتى الصف الثاني الإعدادي، حيث تم إضافة موضوعات تخص المشروعات القومية ورفع الوعي بما يحدث في مصر، وكذلك الحديث عن شهداء الوطن.

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنها سوف تتيح على موقعها نسخة إلكترونية من كتاب مادة الرياضيات للصف الأول الابتدائي، والذي تم تطويره بالتعاون مع الجانب الياباني، في خطوة غير مسبوقة في تاريخ التعاون بين الدولتين