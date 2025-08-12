قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بالأسماء.. 240 طالب يتأهلون لإختبار القبول الثاني في مدرسة الضبعة النووية
تعرف على حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم
استقرار نسبي في أسعار الدولار اليوم الثلاثاء بالبنوك المصرية
لا مبرر للاحتلال.. الاتحاد الأوروبي يدين استهداف إسرائيل للصحفيين في غزة
قرار من جهات التحقيق بشأن أموال البلوجر لوشا
هيئة الطيران الفيدرالية الأمريكية تعلن إغلاق المجال الجوي فوق مدينة أنكوريج
ليست أنثى.. قرار عاجل ضد البلوجر الشهيرة بـ«ياسمين تخلي الحجر يلين»
تحرك الفوج الأول من قافلة المساعدات الثالثة عشرة من مصر إلى قطاع غزة
بعد قليل.. محاكمة فتاة الـ«جيت سكي» المتهمة بالتسبب في وفاة طفل وإصابة 3 آخرين
إعلان النتيجة النهائية لانتخابات مجلس الشيوخ.. اليوم
بعد تطويرها بالتعاون مع الأزهر والكنيسة| ننشر مناهج الدين الجديدة المقررة بالمدارس
الصور الأولى.. إصابة 32 شخصا في تصادم أتوبيس وسيارة نقل بالصحراوى الشرقي بأسيوط
توك شو

خريطة تطوير المناهج في المراحل التعليمية.. كاتب صحفي يوضح

إسراء صبري

قال الكاتب الصحفي أسامة عبد الكريم، إن وزير التعليم لديه رؤية مختلفة فيما يخص المناهج، فهو يسعى دائما إلى جعل المناهج أكثر تطورا، وتساهم في التفكير الإبداعي والابتعاد عن "الحشو".

وأضاف خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج صباح البلد المذاع على قناة صدى البلد، أن الوزير خلق ثورة في المناهج، وهو مؤمن بأن المناهج يجب أن يحدث لها تطوير بشكل مستمر مع التطور الذي يحدث في العالم، متابعا: هناك تركيز على المواد المهتمة بالهوية المصرية.

واسترسل: تم تغيير منهج اللغة العربية بداية من رياض الأطفال حتى الصف الثاني الإعدادي، حيث تم إضافة موضوعات تخص المشروعات القومية ورفع الوعي بما يحدث في مصر، وكذلك الحديث عن شهداء الوطن.

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنها سوف تتيح على موقعها نسخة إلكترونية من كتاب مادة الرياضيات للصف الأول الابتدائي، والذي تم تطويره بالتعاون مع الجانب الياباني، في خطوة غير مسبوقة في تاريخ التعاون بين الدولتين 

التعليم التفكير الإبداعي الهوية المصرية اللغة العربية

هيثم سمير

الداخلية تكشف تفاصيل مقتل بطل سباق السيارات هيثم سمير

البلوجر ياسمين

طلع راجل .. صدمة على السوشيال ميديا بعد القبض على البلوجر ياسمين| صور

تنسيق الجامعات 2025

الأماكن الشاغرة بالمرحلة الثالثة في تنسيق الجامعات 2025

تنسيق الجامعات 2025

رسميا| إعلان نتيجة المرحلة الثانية من تنسيق الجامعات 2025 غدا .. عبر هذا الرابط

نتيجة المرحلة الثانية 2025

رابط سريع.. احصل علي نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2025

البلوجر ياسمين

بعد القبض عليها .. ياسمين تخلي الحجر يلين ليست أنثى وتواجه 3 اتهامات

أفضل سورة لسداد الدين

أفضل سورة تقرأ لسداد الدين.. النبي أوصى بتلاوتها قبل الفجر

أسعار البنزين

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الثلاثاء

تصادم أتوبيس وسيارة نقل بأسيوط

محافظ أسيوط يوجه برعاية مصابي حادث تصادم أتوبيس وسيارة نصف نقل بالطريق الصحراوي

استئناف المتهم بقتل مالك مقهى أسوان على حكم إعدامه

استئناف المتهم بقتل مالك مقهى أسوان على حكم إعدامه.. بعد قليل

المتهمين

القبض على المتهمين بسرقة دراجتين كهربائيتين بالإسكندرية

هل تعشق النودلز؟ اكتشف الحقيقة الصادمة عن تناولها يوميًا

طرق فعّالة لتنشيط الدورة الدموية في القدمين

ستان وكتفه مكسوف .. آمال ماهر تتألق بفستان ساحر وتسرق الأضواء بإطلالة ملكية

وصفات منزلية فعالة لعلاج بحة الصوت والكحة بدون أدوية

منال الشرقاواي

منال الشرقاوي تكتب: التتر السينمائي.. حكاية ما قبل البداية وما بعد النهاية

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: انتقادات تعدت الحدود.. متى نتعلم فن التعليق على الآخر؟

د. شيماء الناصر

د. شيماء الناصر تكتب: العالم على حافة الانهيار البيئي

د. ثروت امبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: الإدارة المستدامة للموارد المائية في مصر

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين: تراهم يستوعبون؟!

