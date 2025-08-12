هتـ.ـكوا عرض مواطنة عربية.. إحالة صاحب ومديرة مصحة إدمان بالقاهرة للجنايات

أحالت جهات التحقيق المختصة مسئول وصاحب مركز شهير لعلاج الإدمان ومديرة مسئولة بمصحة علاج للإدمان فى القاهرة الجديدة إلي الجنايات لاتهامهما بهـ.ـتك عرض مريضة تحمل جنسية خليجية بالقوة.

نص أمر الإحالة

المتهم الأول

جاء بأمر الإحالة أن المتهم الأول حال كونه من متولي ملاحظة المجني عليها - صاحب دار علاجها من الإدمان هتك عرض المجني عليها بالقوة بأن مكنته المتهمة الثانية من اصطحابها الي مسكنه بعد أن اوهمتها حاجته للمساعدة إثر إصابته، وما أن خلي بها بمسكنه حتي باغتها جاذباً إياها من شعرها ملقياً بها علي فراشه فجثا من فوقها وحسر عنها ثيابها وتحسس بسوأته صدرها حتى افرغ شهوته قاصداً ه.تك عرضها.