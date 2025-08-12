قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الوزير: ضم الصناعات المغذية للسيارات إلى قائمة الـ28 صناعة المستفيدة من الحزم الاستثمارية
زلزال بقوة 6.5 درجة يضرب بابوا شرقي إندونيسيا
مدبولي يؤكد استعداد مصر لدعم الاستثمارات المشتركة ومشروعات الربط الكهربائي مع الأردن
وزير التجارة الأسبق ينعى علي المصيلحي: فقدنا مسؤولًا وطنيًا مخلصًا
انطلاق مؤتمر صناعة المفتي الرشيد
إطلاق اسم فهمي عمر على ورشة عمل لجنة ضبط أداء الإعلام الرياضي
مدبولي: الاستثمار في قدرات شبابنا هو الثروة الحقيقية لمصر
رابط الحصول على نتيجة تنسيق الجامعات المرحلة الثانية 2025
مفتي الجمهورية: الذكاء الاصطناعي يجب أن يكون أداة مساعدة للمفتي لا بديلاً عنه
غزة .. سبب مشكلات رئيس أركان جيش الاحتلال مع وزير دفاعه
رئيسا وزراء مصر والأردن يشهدان توقيع 10 وثائق في مجالات تخدم تعزيز التعاون الثنائي
شاكر محظور من مرتب آخر الشهر لـ 100 مليون جنيه غسيل وكسب غير مشروع
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
محافظات

محافظ المنوفية يستعرض الموقف التنفيذي لملف تقنين أراضي أملاك الدولة

محافظ المنوفية
محافظ المنوفية
مروة فاضل

عقد اليوم اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية اجتماعا لمتابعة نسب الإنجاز بملف تقنين أراضي أملاك الدولة باعتباره أحد الملفات الهامة التي تقع على رأس أولويات الدولة تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية ، جاء ذلك بحضور اللواء عبدالله الديب السكرتير العام ، المحاسب خالد النمر السكرتير العام المساعد، مدير عام شئون مكتب المحافظ ، مدير عام مركز معلومات شبكات المرافق ، مديري عموم إدارات أملاك الدولة ، المتغيرات المكانية ، الشئون القانونية.

حيث تم استعراض آخر مستجدات الموقف الحالي بملف التقنين وما تم البت فيه والإجراءات المتخذة للانتهاء من باقي الموضوعات المتبقية وتذليل العقبات  لتقنين أوضاعهم وتحصيل مستحقات الدولة، وشدد محافظ المنوفية على تكثيف العمل وبذل المزيد من الجهد لمضاعفة نسب الإنجاز بلجان التقييم الخاصة بتحديد القيمة السعرية ومتابعة إجراءات المحاضر الجنائية المحررة ضد المتعدين ، مشيراً إلى أنه سيتم عقد اجتماع دوري لمتابعة الموقف واتخاذ اللازم لضمان نهو الملفات المتبقية بأسرع وقت لإنهاء الملف بشكل كامل بما يضمن الحفاظ على حقوق الدولة والمواطن.

كما شدد محافظ المنوفية على ضرورة المتابعة المستمرة والدقيقة لمنظومة المتغيرات المكانية والتعامل اللحظي والفوري مع كافة أشكال التعديات المخالفة التي يتم رصدها واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

محافظة المنوفية المنوفية اخبار محافظة المنوفية تقنين الاراضي املاك الدولة

