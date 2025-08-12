قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
إصابة 32 شخصا.. محافظة أسيوط تشهد حادثا مروعا بعد تصادم أتوبيس.. وتعليمات عاجلة من المحافظ
12 نصيحة للطلاب المقبلين على امتحانات الدور الثاني 2025 للثانوية العامة
الإعدام لشخصين والمؤبد لشقيقتهما في قضية ثأر بأسيوط
مفتي الجمهورية: ارحموا أهل غزة والتاريخ سيُخلد موقف مصر من القضية الفلسطينية
رئيس العربية للتصنيع: تجديد ثقة القيادة السياسية وسام فخر يضاعف مسؤوليتنا تجاه وطننا
متاحة الآن | سكن لكل المصريين 7 فرص جديدة وتعديلات في المشروعات .. اعرف التفاصيل
مدبولي: تعاون مصري أردني لمواجهة تحديات القضية الفلسطينية
قمة مصرية – أوغندية في القاهرة.. شراكة أوسع وآفاق تعاون جديدة
تموين القاهرة: الأوكازيون ليس إجباريا.. ولا نتدخل في نسب الخصم
بعد إعلان بدء التقديم في أكتوبر.. المستفيدون من الوحدات البديلة للإيجار القديم
طب بالمرحلة الثالثة.. مفاجأة بتنسيق الشعبة العلمية نظام قديم
المفتي: غزة مرآة لنبض الفقه.. والذكاء الاصطناعي تحول لأداة قمع بيد الاحتلال
أخبار البلد

أول رجل أعمال مصري يتصدر قائمة فوربس الشرق الأوسط للسياحة والسفر 2025

أحمد عبد القوى

للمرة الأولى في تاريخ قوائم فوربس الشرق الأوسط للسياحة والسفر، يتصدر رجل أعمال من القطاع الخاص ترتيب أقوى القادة في القطاع، وهو هشام طلعت مصطفى، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لمجموعة طلعت مصطفى القابضة. 

وجاء تصدر هشام طلعت مصطفى للقائمة لعام 2025، على كل قادة القطاع الخاص المدرجين بالقائمة، فيما سبقه قادة إما ينتمون غالبًا لمنظمات حكومية أو شركات مملوكة لصناديق سيادية، ما يعكس تميز "هشام" وقدرته على تحقيق نجاحات استثنائية في قطاع يشهد منافسة قوية. 

هذا الإنجاز يضع مجموعة هشام طلعت مصطفى في مقدمة رواد قطاع السياحة المصري والعربي، ويعكس قدرة مصر على المنافسة والريادة على مستوى المنطقة.

تأتي هذه الإنجازات في ضوء مسيرة تمتد لأكثر من 40 عامًا في قيادة مجموعة طلعت مصطفى، التي تدير حاليًا أكثر من 5 آلاف غرفة فندقية موزعة على 11 فندقًا قائمًا، إضافة إلى 5 فنادق قيد التطوير، ومحفظة أراضٍ تتجاوز 125.9 مليون متر مربع في مصر والسعودية وعُمان والعراق.

سجلت المجموعة مبيعات تراكمية بقيمة 6.9 مليار دولار في الربع الأول من 2025، بينما ارتفعت إيرادات القطاع الفندقي بنسبة 50% لتصل إلى 69 مليون دولار، مما يمثل 37% من إجمالي إيرادات المجموعة البالغة 186 مليون دولار.

تعتمد قائمة فوربس الشرق الأوسط على معايير دقيقة تشمل حجم الأعمال وعدد الفنادق والغرف، الإيرادات وقيمة الاستثمارات والأصول، الانتشار الجغرافي، التأثير الاقتصادي، قوة القيادة، والإنجازات خلال العامين 2024 و2025.

يُذكر أن هشام طلعت مصطفى ساهم بدور فعال في تطوير قطاع السياحة في مصر من خلال استحواذ ذراع المجموعة "إيكون" على 51% من شركة "ليجاسي للفنادق والمشروعات السياحية"، المالكة لسبعة فنادق تاريخية مثل "ماريوت مينا هاوس القاهرة" و"سوفيتيل وينتر بالاس الأقصر" و"أولد كتراكت أسوان"، مما عزز الدخل الدولاري للمجموعة ورفع مستوى الضيافة الفندقية في مصر.

كما عززت شراكات المجموعة مع علامات فندقية عالمية مثل "فورسيزونز" و"كيمبينسكي" من جودة الخدمات، مما ساهم في جذب شريحة من السياح ذوي الإنفاق المرتفع ورفع أسعار الليلة الفندقية، مؤكدة مكانة مصر كوجهة سياحية فاخرة في المنطقة.

طلعت مصطفى

