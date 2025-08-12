الصحة تعلن تفاصيل ومزايا الحركة الاستثنائية للأطباء المقيمين

أعلنت وزارة الصحة والسكان عن بدء التقدّم لـ الحركة الاستثنائية 2025 حيث يتم التوزيع إلكترونيًا وفقًا للاحتياجات، والمجموع، والرغبات، للعمل بمستشفيات الوزارة والهيئات التابعة لها، طبقًا للشروط المعلنة.

مزايا وشروط الحركة

يُستثنى الأطباء من شرط مدة العمل بالتكليف عند الترشح لهذه الحركة.

يحق للأطباء المرشحين في هذه الحركة بنظام الترشيح الوزاري الاستثنائي التقدم للدراسات العليا، أسوةً بزملائهم المكلفين بالمناطق النائية.

يجوز لمن سبق له إلغاء النيابة الترشح في هذه الحركة الاستثنائية دون حرمان.

في حال إلغاء النيابة الاستثنائية، يُحرم الطبيب من التقدم إلى حركة نيابات ديسمبر 2025 فقط، ويُسمح له بالتقدم لأي حركة لاحقة.

يُمنع التقدم في كلٍّ من حركة مايو 2025 والحركة الاستثنائية معًا، وفي حال حدوث ذلك تُحذف رغبات الطبيب من الحركتين نهائيًا فترة التقديم: من الأحد 17/8/2025 حتى الأحد 31/8/2025 التقديم متاح عبر الرابط: bit.ly/naibat_Exceptional