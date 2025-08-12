التعاون الإسلامي: صناعة المفتي تتوقف على المناهج الشرعية والاجتماعية والإنسانية المتطورة

قال قطب سانو، الأمين العام لمجمع الفقه الإسلامي الدولي، بمنظمة التعاون الإسلامي، إن صناعة المفتي تتوقف على المناهج الشرعية والاجتماعية والإنسانية، ولذلك يجب أن تكون تلك المناهج متطورة ومتنوعة تستفيد من الأوضاع العالمية التي تحدث.

وأضاف خلال كلمته بالمؤتمر الصحفي العاشر للإفتاء، تحت عنوان “صناعة المفتي الرشيد في عصر الذكاء الاصطناعي”، أن تلك المناهج يجب أن تكون مؤهلة لتخريج عقول نيرة وقلوب طاهرة وألسنه صادقة، متابعا: الذكاء الاصطناعي من صنع الإنسان ونحن من نتحكم فيه، ولذلك يجب علينا أن ندرك كيف نوظف الذكاء الاصطناعي.

وتابع: المؤتمر يتحدث عن الصفات التي يجب أن تتوفر في المفتي في عصر الذكاء الاصطناعي، مشددا على ضرورة التضامن والتعاون لوضع حد عاجل للمأساة التي يعيشها الشعب الفلسطيني.

وأكد على أن القضية الفلسطينية هي قضية الإسلام والمسلمين وقضية الإنسانية ، ويجب أن نضع حد عاجل لتلك المأساة التي تتعرض لها غزة الجريحة تحت يد الكيان الصهيوني المتطرف.