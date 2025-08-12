إصابة 3 أشخاص في مشاجرة بإحدى قرى ملوي بالمنيا

أصيب 3 أشخاص في مشاجرة بين طرفين بإحدى قرى مركز ملوى جنوب المنيا، بسبب مشادة كلامية.

و تم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي لتلقي العلاج اللازم، وتم التحفظ على المتهمين، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

تلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا،إخطارًا من غرفة عمليات النجدة، بنشوب مشاجرة بين طرفين بإحدى قرى مركز ملوي ، بسبب مشادة كلامية.

وعلى الفور إنتقلت الأجهزة الامنيه لموقع البلاغ، وبالفحص تبين إصابة كل من ا. ع 32 سنة مقيم بقرية الروضه، مصاب جروح قطعيه بالراس وسججات بالجسم، وع. ا. ت 25 سنة مصاب بكدمات وسحجات متفرقه بالجسم، وم. ت ع 50 سنة مصاب بجروح مقيمان بقرية الاشمونين تم القبض على المتهمين

وتم نقل المصابين للمستشفى، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

