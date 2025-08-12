هل يرحل الشناوي عن الأهلي؟ أحمد شوبير يكشف حقيقة عرض بيراميدز

كشف الإعلامي أحمد شوبير عن حقيقة الأقوال المنتشرة عن رغبة حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي محمد الشناوي في الإنتقال إلى بيراميدز.

وقال أحمد شوبير عبر إذاعة اون سبورت إف إم :" الحديث المنتشر بشأن رغبة الشناوي في الرحيل والإنضمام إلى بيراميدز غير صحيح وبيراميدز لم يفاوض الأهلي ولم يتحدث ايضًا مع محمد الشناوي".

وأضاف شوبير:" هناك منافسة في حراسة المرمى وهذه سنة الحياة الطبيعية وفي النهايه الجميع يحاول في الفوز بالمنافسة ومحمد الشناوي باقي داخل النادي الأهلي".

وختم:" في وجهة نظر من المدير الفني في المباراة الماضية أنه يبدأ بمصطفى شوبير والشناوي على دكة البدلاء ولا يوجد أزمة والشناوي يمارس دوره كقائد للفريق وهذه مباراة من ٢٦ مباراة في الدوري بالإضافة إلى دوري أبطال أفريقيا وكأس مصر والسوبر".