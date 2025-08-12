الرئيس السيسي: مصر ترفض الإجراءات الأحادية في حوض النيل.. ومسؤوليتي إيجاد حل يحافظ على حياة المصريين

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن مصر ترفض الإجراءات الأحادية في حوض النيل الشرقي.

وقال الرئيس السيسي إن ملف مياه حوض النيل كان محور نقاش طويل مع الرئيس الأوغندي يويري موسيفيني.

وأشار إلى أن مصر لا تعارض تحقيق أي تنمية للشركاء في دول حوض النيل.

كما أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن ملف مياه النيل يُستخدم كجزء من حملة ضغوط على مصر لتحقيق أهداف أخرى، ومسؤوليتي إيجاد حل يحافظ على حياة المصريين.

رفض مصر للإجراءات الأحادية في حوض النيل

وشدد الرئيس السيسي على رفض مصر للإجراءات الأحادية في حوض النيل الشرقي، مشيرًا في الوقت ذاته إلى أن مصر لا تعارض تحقيق أي تنمية للشركاء في دول حوض النيل.

وقال السيد الرئيس السيسي: "يخطئ من يعتقد أن مصر تغض الطرف عن حقوقها المائية".

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك بين السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، بقصر الاتحادية، ويويري موسيفيني، رئيس جمهورية أوغندا، لبحث سبل دفع وتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، بالإضافة إلى التباحث حول عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.