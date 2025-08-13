بالقانون.. 7 موارد لتمويل صندوق تطوير قواعد المعلومات بالأحوال المدنية

ألزم قانون الأحوال المدنية، بإنشاء صندوق خاص تكون له شخصية اعتبارية وذلك بهدف توفير التمويل للاستثمارات اللازمة لإنشاء وتشغيل قواعد المعلومات وإصدار البطاقات والوثائق المؤمنة، وتدبير الخدمات المرتبطة بها والتي يحتاجها المواطنون مع التطوير المستمر لها.

وتتكون موارد الصندوق من المصادر التالية:

١- المبالغ التي تخصصها له الدولة في الموازنة العامة.

٢- حصيلة النشاط الذي تزاوله مصلحة الأحوال المدنية وفق أحكام هذا القانون بما في ذلك الرسوم ومقابل الخدمات التي تؤديها.

٣- المنح والهبات والإعانات.

٤- القروض التي تعقد لصالح الصندوق.

٥- حصيلة الغرامات المحكوم بها بالتطبيق لأحكام هذا القانون.

٦- المبالغ المحصلة بمقتضى أحكام التصالح المشار إليها بهذا القانون.

٧- عائد استثمار أموال الصندوق.



وطبقا للقانون تودع الموارد المشار إليها في حساب خاص بالصندوق في بنك أو أكثر من البنوك الوطنية.