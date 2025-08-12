مانشستر يونايتد يعلن عن قميصه الثالث للموسم الجديد

أعلن نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، عن قميصه الثالث، الذي سوف يخوض به منافسات الموسم الجديد 2025-2026.

وشارك نادي مانشستر الإنجليزي عبر حسابه على إكس عن شكل القميص الثالث، الذي جاء شكله باللون الأسود الكامل، مع وجود بعض الشرائط باللون الأصفر.



وأكد روبن أموريم، مدرب مانشستر يونايتد، أن مهاجمه الجديد بنيامين سيسكو يمتلك جميع المقومات اللازمة لتعزيز هجوم الفريق، معربا عن أمله في إطلاق العنان لإمكانات اللاعب السلوفيني البالغ من العمر 22 عامًا بعد انتقاله إلى أولد ترافورد.

وأكمل سيسكو انتقاله مقابل 76.5 مليون يورو من نادي آر بي لايبزيغ الألماني إلى يونايتد، بالإضافة إلى 8.5 مليون يورو كمكافآت.

ووقع اللاعب عقدًا حتى عام 2030 ليُكمل الثلاثي الهجومي الجديد إلى جانب الثنائي برايان مبيومو وماتيوس كونيا اللذين انضما للفريق في فترة الانتقالات الصيفية.

سجل الدولي السلوفيني، الذي خاض 41 مباراة دولية، 39 هدفًا في 87 مباراة مع لايبزيغ في جميع المسابقات.