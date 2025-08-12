قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رونالدو يطلب يد جورجينا رسميا .. قصة بدأت صدفة
سيارتها انقلبت.. الحماية المدنية بالقاهرة تنقذ سيدة محتجزة على طريق السويس
بعد نقاش مع نظيره الوغندي.. الرئيس السيسي: توافقنا على أهمية المياه والتنمية بشرط عدم الإضرار بحصة مصر
مفتي الجمهورية يفتتح المؤتمر العالمي العاشر للإفتاء: «ارحموا عجز أهل غزة» ودعوة لإنسانية ضمير العالم وتحذير من استغلال الذكاء الاصطناعي في العدوان على فلسطين
بعد لقاء وائل عبد العزيز مع صدى البلد.. ياسمين عبد العزيز وشقيقها يتصدران تريند جوجل
الداخلية تكشف تفاصيل القبض على البلوجر لوليتا.. صور
مطلوب مدير.. وظيفة شاغرة في صندوق الإسكان الإجتماعي| الشروط وطريقة التقديم
كامل الوزير: العمل على مدار الساعة لتحقيق مستوى نظافة متميز بكافة القطارات والمحطات
لن نغض الطرف عن حقوقنا المائية .. نص كلمة الرئيس السيسي مع نظيره الأوغندي| فيديو وصور
حرب نووية.. قائد الجيش الباكستاني: سندمر نصف العالم إذا واجهنا تهديدًا وجوديا
سيدة تطرق أبواب الشقق بحوزتها آلة حادة.. الداخلية تكشف الحقيقة
برلمان

قيادي الجبهة الوطنية: زيادة الصادرات الزراعية خطوة مهمة لتحقيق الأمن الغذائي وتنمية الاقتصاد

محمد إبراهيم شعيب، القيادي بحزب الجبهة الوطنية
محمد إبراهيم شعيب، القيادي بحزب الجبهة الوطنية
حسن رضوان

أعرب محمد إبراهيم شعيب، القيادي بحزب الجبهة الوطنية، عن ترحيبه واعتزازه بالإحصائيات التي كشف عنها علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بشأن ارتفاع حجم الصادرات الزراعية المصرية إلى نحو 6.5 مليون طن، مسجلة زيادة تفوق 600 ألف طن مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

وأشار شعيب إلى أن هذا الإنجاز يؤكد نجاح السياسات الزراعية والاستراتيجية التي تتبعها الدولة المصرية، في ظل دعم القيادة السياسية، والتي تركز على تطوير قطاع الزراعة وتعزيز قدراته التصديرية بما يسهم في تحقيق الأمن الغذائي وتنمية الاقتصاد الوطني.

وشدد القيادي بحزب الجبهة الوطنية على أن زيادة الصادرات الزراعية تمثل مؤشرًا قويًا على قدرة المزارعين والمنتجين المصريين على المنافسة في الأسواق العالمية، كما تعكس جودة المنتجات الزراعية المصرية وكفاءة منظومة الإنتاج والتسويق.

وأضاف أن هذه الأرقام المشجعة تدل على جهود متواصلة لتطوير البنية التحتية الزراعية، وتطبيق تقنيات حديثة في الزراعة والاستصلاح، إلى جانب تعزيز دور البحث العلمي في تحسين المحاصيل ورفع كفاءة الإنتاج.

وختم محمد إبراهيم شعيب تصريحه بالتأكيد على أهمية الاستمرار في دعم القطاع الزراعي، والعمل على فتح أسواق تصديرية جديدة، وتعزيز قدرات المنتج المصري، لضمان تحقيق معدلات نمو مستدامة، تسهم في رفعة الاقتصاد الوطني ورفع مستوى معيشة المزارعين.

