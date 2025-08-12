قيادي الجبهة الوطنية: زيادة الصادرات الزراعية خطوة مهمة لتحقيق الأمن الغذائي وتنمية الاقتصاد

أعرب محمد إبراهيم شعيب، القيادي بحزب الجبهة الوطنية، عن ترحيبه واعتزازه بالإحصائيات التي كشف عنها علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بشأن ارتفاع حجم الصادرات الزراعية المصرية إلى نحو 6.5 مليون طن، مسجلة زيادة تفوق 600 ألف طن مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

وأشار شعيب إلى أن هذا الإنجاز يؤكد نجاح السياسات الزراعية والاستراتيجية التي تتبعها الدولة المصرية، في ظل دعم القيادة السياسية، والتي تركز على تطوير قطاع الزراعة وتعزيز قدراته التصديرية بما يسهم في تحقيق الأمن الغذائي وتنمية الاقتصاد الوطني.

وشدد القيادي بحزب الجبهة الوطنية على أن زيادة الصادرات الزراعية تمثل مؤشرًا قويًا على قدرة المزارعين والمنتجين المصريين على المنافسة في الأسواق العالمية، كما تعكس جودة المنتجات الزراعية المصرية وكفاءة منظومة الإنتاج والتسويق.

وأضاف أن هذه الأرقام المشجعة تدل على جهود متواصلة لتطوير البنية التحتية الزراعية، وتطبيق تقنيات حديثة في الزراعة والاستصلاح، إلى جانب تعزيز دور البحث العلمي في تحسين المحاصيل ورفع كفاءة الإنتاج.

وختم محمد إبراهيم شعيب تصريحه بالتأكيد على أهمية الاستمرار في دعم القطاع الزراعي، والعمل على فتح أسواق تصديرية جديدة، وتعزيز قدرات المنتج المصري، لضمان تحقيق معدلات نمو مستدامة، تسهم في رفعة الاقتصاد الوطني ورفع مستوى معيشة المزارعين.