محافظ المنيا: متابعات ميدانية مستمرة لنسب تنفيذ أعمال إنشاء وتطوير مراكز الشباب والرياضة بالقرى

أكد اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بالتوسع في إنشاء وتطوير المراكز الشبابية بهدف توفير بيئة آمنة ومحفزة لممارسة الأنشطة الرياضية والثقافية والاجتماعية ودعم البنية التحتية الشبابية بما يضمن تقديم خدمات متكاملة لأبناء المحافظة خاصة في المناطق النائية، مضيفًا أن الأعمال الجارية بقطاع الشباب والرياضة تأتي استكمالًا لسلسلة الإنجازات التي تشهدها المحافظة لا سيما في القرى المدرجة ضمن المبادرة الرئاسية “حياة كريمة” لما تمثله مراكز الشباب من متنفس حيوي لاستثمار طاقات الشباب وصقل مهاراتهم وتنمية مواهبهم.

من جانبه، استعرض مندى عكاشة مدير مديرية الشباب والرياضة تقرير الوحدة الهندسية بالمديرية عن إنجازات شهر يوليو الماضي موضحًا أن لجان المتابعة نفذت زيارات ميدانية لعدد من مراكز الشباب بالقرى لمراجعة نسب التنفيذ وتحديد متطلبات استكمال الأعمال وفقًا للمعايير الفنية المعتمدة في إطار استكمال الإجراءات الفنية والإدارية اللازمة

مراكز الشباب

حيث شملت الجولات عددًا من المشروعات الرياضية ضمن مبادرة “حياة كريمة” منها إنشاء مركز شباب بقرية المغالقة بمركز ملوى وإنشاء مركز شباب بقرية النويرات بمركز أبوقرقاص وإنشاء مركز شباب بقرية نزلة بني خلف بمركز مغاغة وإنشاء مبنى إداري وملعب خماسي بقرية منشأة الساوي بمركز العدوة وإنشاء مركز شباب منشأة حلفا بمركز العدوة، كما تابعت الوحدة الهندسية ضمن الخطة الاستثمارية للعام المالي 2025- 2026 أعمال إحلال وتجديد الملعب الخماسي بمركز شباب بني خالد بسمالوط وإنشاء ملعب خماسي بمركز شباب إبوان بمطاي وإنشاء ملعب خماسي بمركز شباب الشيخ فضل بمركز بني مزار وإحلال وتجديد مركز شباب شارونة بمغاغة، مشيرًا إلى استمرار المتابعة الميدانية لضمان الالتزام بالجداول الزمنية وجودة التنفيذ بما يحقق الأهداف المرجوة في تطوير الخدمات الشبابية والرياضية بالمحافظة.