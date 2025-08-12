مؤتمر الإفتاء العالمي العاشر.. هل الذكاء الاصطناعي بديل للمفتي البشري؟

قال محمد عادل، مراسل قناة إكسترا نيوز، إن الجلسة الافتتاحية لمؤتمر الإفتاء العالمي العاشر لا تزال منعقدة حتى الآن، وسط مشاركة رفيعة المستوى من مفتيين وعلماء شريعة ورجال دين من مختلف دول العالم، في واحدة من أبرز الفعاليات الإفتائية على الساحة الدولية.

وأوضح عادل، خلال مداخلة عبر قناة اكسترا نيوز، أن الجلسة الافتتاحية شهدت نقاشات مهمة، من بينها محور رئيسي حول إمكانية أن تحل أدوات الذكاء الاصطناعي محل المفتي البشري، حيث جاءت جميع الآراء والتوصيات لتؤكد استحالة حدوث ذلك، نظرًا لأن عملية الإفتاء ترتبط بالاجتهاد البشري والفهم العميق للنصوص والثوابت الشرعية، وهي عملية لا تحتمل الخلل أو التلاعب.

وأكد المشاركون أن الذكاء الاصطناعي يمكن أن يكون أداة مساعدة للمفتي في تنظيم المعلومات وتسريع الوصول إلى المصادر، ولكن لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يُستخدم كبديل عن العنصر البشري.

وأشار المراسل إلى أن الجلسة الافتتاحية شهدت مشاركة شخصيات بارزة، من بينهم الدكتور نظير عياد، مفتي الديار المصرية ورئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، وكذلك الدكتور أسامة الأزهري، وزير الإفتاء المصري، الذي حضر ممثلًا عن رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، ما يعكس أهمية المؤتمر ودعم الدولة المصرية له.