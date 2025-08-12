براءة مطرب المهرجانات أمين خطاب من القيادة تحت تأثير المخدر

برأت المحكمة المختصة بالشيخ زايد مطرب المهرجانات أمين خطاب من تهمة القيادة تحت تأثير المواد المخدرة

كانت قررت النيابة العامة بالشيخ زايد حبس مطرب المهرجانات أمين خطاب، 4 أيام على ذمة التحقيقات بتهمة تعاطي مواد مخدرة والقيادة تحت تأثير المخدر.

واقتادت قوة أمنية اليوم أمين خطاب مطرب المهرجانات إلى مصلحة الطب الشرعي تنفيذا لقرار نيابة الشيخ زايد بعرض المتهم على مصلحة الطب الشرعي لأخذ عينة من دمائه للتأكد من تعاطيه المواد المخدرة، حيث ألقي القبض عليه في حملة للكشف عن القيادة تحت تأثير المخدر، ويرافق المتهم 8 متهمين آخرين كانوا ضمن حصيلة الحملة أمس.

وقررت النيابة عرض المتهم مطرب المهرجانات أمين خطاب

على مصلحة الطب الشرعي وسحب عينة دماء منه لتحليلها وبيان مدى تعاطيه المخدرات من عدمه وتحديد نوع المادة المخدرة في دمه.

وكشفت التحقيقات أن أمين خطاب، مطرب المهرجانات، تم القبض عليه مع 8 متهمين آخرين حصيلة حملة مشكلة من الإدارة العامة للمرور بالتعاون مع صندوق مكافحة الإدمان على طريق مصر إسكندرية الصحراوي، والتي يتم شنها بشكل يومي وتنتهي بضبط عدد من قائدي السيارات أظهرت كواشف المخدرات السريعة وجود آثار مواد مخدرة في عيناتهم المبدئية، ويتم إحالتهم إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات اللازمة معهم.