واشنطن: الحكومة السورية تعهدت بمحاسبة مرتكبي جرائم السويداء

أكد المبعوث الأمريكي إلى سوريا، توم باراك، أن الحكومة السورية تعهدت بتسخير جميع مواردها من أجل محاسبة المسؤولين عن الفظائع التي ارتكبت في محافظة السويداء مؤخرا، مشيرا إلى التزام دمشق الكامل بالتعاون مع الأمم المتحدة لفتح تحقيق شفاف وشامل في تلك الجرائم.

وقال باراك في مؤتمر صحفي: "الحكومة السورية أبدت استعدادها الكامل للتعاون مع المجتمع الدولي، وخاصة مع الأمم المتحدة، من أجل التحقيق في الانتهاكات التي حدثت في السويداء وتقديم مرتكبيها للعدالة".

وأضاف أن الولايات المتحدة ملتزمة بزيادة تدفق المساعدات الإنسانية إلى جنوب غرب سوريا، لدعم المتضررين من الأحداث الأخيرة وتخفيف المعاناة الإنسانية التي يعيشها السكان المدنيون.

وأكد المبعوث الأمريكي أن سوريا أبدت التزامها بالسير في عملية سياسية موحدة تشمل جميع مكونات المجتمع السوري، وتحترم حقوقهم وتطلعاتهم، قائلا: "نلمس التزاما واضحا من الجانب السوري بحماية النسيج الوطني والتصدي للمحاولات الخارجية التي تسعى إلى تمزيق المجتمع السوري وزرع الفتنة بين مكوناته".