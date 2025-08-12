هشام ماجد ضيف معتز التوني ببرنامج فضفضت أوي في هذا الموعد

يحل الفنان هشام ماجد ضيفا على بودكاست “فضفضت اوي” مع معتز التوني، غدا الأربعاء على منصة watch it، ومن المقرر ان يتحدث هشام ماجد عن أحدث أعماله المنتظرة.

وروجت الصفحة الرسمية لمنصة Watch it، عبر حسابها بموقع انستجرام عن استضافة هشام ماجد في «فضفضت أوي»، قائلة: «طبعاً عارفين إن فضفضة هشام ماجد هتكون ضحك بس، إنتاجات WATCHIT الأصلية.

أحدث أعمال هشام ماجد

وكان آخر أعمال هشام ماجد، ‎ فيلم “ بضع ساعات في يوم ما ”، ويضم عددا كبيرا من نجوم الفن على رأسهم هشام ماجد ومي عمر وهنا الزاهد ومحمد سلام وأحمد السعدني ومحمد الشرنوبي وكريم فهمي ومايان السيد، وإنتاج أحمد السبكي، ومن تأليف محمد صادق، وإخراج عثمان أبو لبن.

مسلسل أشغال شقة جدا

كما شارك هشام ماجد في الماراثون الرمضاني من خلال مسلسل أشغال شقة بطولة هشام ماجد فى دور الزوج، وأسماء جلال فى دور الزوجة، وشيرين فى دور والدة الزوج ، وسلوى محمد علي فى دور والدة الزوجة، ومصطفى غريب، ومحمد محمود ، ومحمد عبد العظيم.