المنيا .. إصابة 3 أشخاص في انهيار حائط منزل قديم بإحدى قرى سمالوط

أصيب 3 أشخاص في انهيار حائط منزل قديم مشيد بالطوب اللبن بإحدى قرى مركز سمالوط شمال المنيا، تم نقلهم للمستشفي لتلقي العلاج اللازم وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.



تلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا، إخطارًا من غرفة عمليات النجدة، يفيد بورود بلاغ من الأهالي بانهيار حائط منزل قديم

انتقلت قوات الحماية المدنية ورجال الإسعاف إلى موقع الحادث، حيث تبين من الفحص إصابة نجلاء. م. ا 30 سنه، وسما. م. ج 9 سنه، ويوسف. م. ج 13 سنه

وتم نقل المصابين إلى المستشفى حيث يخضعون للفحوصات الطبية اللازمة، فيما أكد مصدر طبي أن حالتهم الصحية مستقرة نسبيًا، وجارٍ متابعة تطورات حالتهم.

وبدأت الأجهزة المعنية بمجلس مدينة سمالوط أعمال المعاينة لبيان أسباب الانهيار، وسط ترجيحات أولية بأن يكون السبب هو تهالك جدران المنزل لقدم البناء، وجارٍ تحرير المحضر اللازم بالواقعة تمهيدًا لعرضه على النيابة العامة لاستكمال التحقيقات.

