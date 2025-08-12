الوطنية للإنتخابات تشكر قاضيتين أصيبتا و أصرتا على إستكمال العمل

وجه المستشار حازم بدوي، رئيس الهيئة الوطنية للإنتخابات ، حية إجلال وتقدير خلال مؤتمر صحفي للهيئة الوطنية للإنتخابات للإعلان عن النتائج النهائية لإنتخابات مجلس الشيوخ 2025، إلى أعضاء الهيئات القضائية الذين تفانوا وبذلوا الجهد وكانوا على قدر الحدث والمسئولية، خاصة الوكيل العام الأول بهيئة النيابة الإدارية ورئيسة اللجنة الفرعية رقم 151 بقسم ثاني طنطا وميادة السعيد السيد قريش، المستشار المساعد بهيئة قضايا الدولة، رئيسة اللجنة الفرعية رقم 340 يقسم ثاني المحلة الكبري، فقد أصيبت الأولي أثر سقوط مروحة عليها بلجنة الإنتخاب، والثانية بجرح فى عينيها أحدث قطع فى القرنية ، إلا أنهم بعد تلقي العلاج أصرتا على إستكمال واجبهما الوطني حتي تسليم أوراق الإنتخاب.

كما أختص بالشكر لمحمد عبد المنعم عمارة نائب رئيس هيئة قضايا الدولة، الذي فاجئه الخبر المحزن بوفاة والده ولم يغادر لجنة الإقتراع لساعات حتي جاءه البديل، معقبا: “رحم الله الوالد العزيز، وأشكرهم على أداء الأمانة ومغفور العطاء، وأدعو الزميلتين للوقوف”.

