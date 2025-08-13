«مهاجم لا غنى عنه».. فيريرا يجدّد ثقته في «شيكو بانزا» قبل مواجهة المقاولون

قال الإعلامي جمال الغندور إن يانيك فيريرا، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عقد جلسة ودية مع المهاجم شيكو بانزا على هامش التدريبات الأخيرة للفريق، في إطار استعدادات الزمالك لمواجهة المقاولون العرب المقبلة في الدوري الممتاز.

وتابع الغندور، خلال برنامج ستاد المحور: "خلال الجلسة، جدد فيريرا ثقته في اللاعب، مؤكدًا أنه يعد أحد العناصر الهجومية المهمة في خطته الفنية، وأن النادي يعوّل عليه كثيرًا في المرحلة المقبلة".

وأكمل: "طالب المدرب البلجيكي مهاجمه بالحفاظ على هدوئه داخل وخارج الملعب، والتركيز الكامل خلال المباريات، حتى يتمكن من الحفاظ على مستواه الفني المميز الذي ظهر به منذ انضمامه للفريق".

واختتم: "كما شدد فيريرا على أهمية الالتزام بتعليمات الجهاز الفني والعمل الجماعي مع زملائه، مشيرًا إلى أن الانضباط والجدية في التدريبات سيكونان الطريق الأمثل لمواصلة التألق وإثبات نفسه أمام الجماهير البيضاء".