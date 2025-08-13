قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
غدا.. آخر فرصة لتسليم وحدات مشروع سكن مصر

آية الجارحي

أعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية غدا الخميس آخر موعد لاستلام  وحدات مشروع سكن مصر بمنطقة أرض المعارض – المنطقة الأولى بمدينة القاهرة الجديدة.

وكان قد أعلن المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن تسليم دفعة جديدة من وحدات مشروع سكن مصر بمنطقة أرض المعارض – المنطقة الأولى بمدينة القاهرة الجديدة، من  الأربعاء ٣٠ يوليو ، وحتى يوم الخميس 14/8/2025، وفقاً للمواعيد المقررة من جهاز مدينة القاهرة الجديدة.

وشدد وزير الإسكان على ضرورة التيسير على الحاجزين في عملية تسليم الوحدات، وتلافي أي ملاحظات، وكذا التنظيم الجيد لعملية التسليم.

وأوضح المهندس عبدالرءوف الغيطي، رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، أنه تم تسليم دفعة جديدة من مشروع سكن مصر (منطقة أرض المعارض - المنطقة الأولى ) مسلسل رقم (3 – 4 - 5) المرحلة الأولى و مسلسل رقم (2) لجميع المراحل التالية للمرحلة الأولى، حيث تم تسليم وحدات العمارة 21  الأربعاء 30/7/2025، ووحدات العمارة 22،  الخميس 31/7/2025، ووحدات العمارة 25، يوم الأحد 3/8/2025، ووحدات العمارة 30، يوم الثلاثاء 5/8/2025، ووحدات العمارة 31، يوم الخميس 7/8/2025.

وأشار رئيس جهاز مدينة القاهرة إلى أنه تم تسليم وحدات العمارة رقم 10، يوم الأحد 10/8/2025، ووحدات العمارة 28، يوم الثلاثاء 12/8/2025، ووحدات العمارة 29،يوم الأربعاء 13/8/2025، ووحدات العمارة 11، يوم الخميس 14/8/2025.

وأضاف " الغيطي " أنه على العملاء الفائزين بوحدات سكنية، التوجه لبنك التعمير والإسكان فرع مدينة نصر ( 2 شارع عباس العقاد)،  وذلك  لإنهـاء إجـراءات التعاقد بالبنك، ثم التوجـــه لجهاز المدينة خلف محطة مياه بالتسعين الجنوبي بأصل خطـــاب البنك، وصورة من الشيكات الموقع عليها، وذلك لتسجيل البيانات على الشبكة، واستلام خطاب للموقع لمعاينة واستلام الوحدة.

