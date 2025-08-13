7 أسماء مفاجأة ..حلمي طولان يحدد ملامح قائمة منتخب مصر لكأس العرب

كشف الإعلامي أحمد شوبير، كواليس حديثه مع حلمي طولان المدير الفني لمنتخب مصر المشارك في كأس العرب بشأن استعدادات الفريق لبطولة كأس العرب بدولة قطر.

وقال شوبير، عبر برنامجه الإذاعي : تواصلت مع الكابتن حلمي طولان، وأكد لي أنه سيخوض مواجهتين وديتين في الإسماعيلية أمام منتخب تونس، استعدادًا لكأس العرب، لكنه لا يعلم ما إذا كان المنتخب التونسي الذي سيواجهه هو الأول أم الفريق المشارك في البطولة".



وأضاف:طولان تابع جميع اللاعبين الذين ضمهم حسام حسن لمنتخب مصر الأول، وهم خارج حساباته في كأس العرب، لكنه وضع قائمة باللاعبين الذين قد يستبعدهم لمناقشة الأمر معه، كما أنه جهز قائمة تضم 30 لاعبًا، بينهم 6 أو 7 أسماء ستكون مفاجأة للجميع".

وتابع شوبير: حلمي طولان قالي مش عايز يعشم الناس، لكنه يسعى لتقديم أفضل ما عنده.

وأشار : "طولان قال إن أبرز المفاجآت ستكون في مركز حراسة المرمى، والاستفادة من فترة توقف الدوري لاختيار الأفضل.