القولون العصبى.. أكثر ما يدمره وما يفيده في حياتك اليومية

لا يوجد نظام غذائي أو دواء واحد يناسب جميع المصابين بمتلازمة القولون العصبي (IBS)، ولكن هناك أشياء يمكن أن تساعدك إذا شُخِّصت بمتلازمة القولون العصبي، لتحسين أعراضك أو تجنب تفاقمها.

أشياء يمكنك القيام بها للمساعدة في علاج متلازمة القولون العصبي (IBS)

عادات مفيدة

حاول تناول نظام غذائي صحي ومتوازن

احتفظ بمذكرات لما تأكله وأي أعراض تشعر بها -

حاول تجنب الأشياء التي تسبب لك متلازمة القولون العصبي

حاول شرب ما لا يقل عن 8 إلى 10 مشروبات من السوائل (حوالي 1.5 لتر) يوميًا، مثل الماء أو المشروبات الخالية من الكافيين مثل شاي الأعشاب

حاول إيجاد طرق للاسترخاء

احصل على الكثير من التمارين الرياضية

جرب البروبيوتيك لمدة شهر - فقد يساعد في علاج أي أعراض ناجمة عن تغيرات بكتيريا الأمعاء

عادات غير مفيدة

لا تؤخر أو تتخطي وجبات الطعام

لا تأكل بسرعة كبيرة

لا تأكل الكثير من الأطعمة الدهنية أو الحارة أو المصنعة

لا تأكل أكثر من 3 حصص من الفاكهة الطازجة يوميًا (الحصة 80 جرامًا)

لا تشرب أكثر من 3 أكواب من الشاي أو القهوة أو أي مشروب يحتوي على الكافيين يوميًا

لا تشرب كميات كبيرة من الكحول أو المشروبات الغازية

المصدر nhs