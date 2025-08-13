قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الحكومة تتحرك لحسم ملف الإيجار القديم.. لجان ميدانية لتقسيم المناطق السكنية
مصطفى بكري ينعى صنع الله إبراهيم: رحل بعد مسيرة طويلة من العطاء
وزير الاستثمار: مستهدفات لمضاعفة التبادل التجاري مع كوت ديفوار وتطوير الشراكات في الطاقة والتعدين
تعطل دخول مساعدات غزة لساعات بسبب تعنت الاحتلال
القبض علي شبكة دعـ.ـارة داخل ناد صحي بالعجوزة
وزير التعليم العالي: معرض أخبار اليوم منصة فريدة تجمع الجامعات والمعاهد في مكان واحد
عبد العاطي: معبر رفح مفتوح ومصر تتحرك دبلوماسيًا لحماية غزة واستقرار الإقليم
مفتي جنوب أفريقيا: أعتز بانتمائي للأزهر الشريف وتدريبي في دار الإفتاء المصرية
أيمن عاشور: البرامج الجامعية الجديدة مؤهلة بقوة لسوق العمل المحلي والدولي
الحماية المدنية تخمد حريق سيارة محملة بمواد كيميائية في قصر النيل
تركيا : سياسات إسرائيل التوسعية تمتد إلى سوريا وتثير الفوضى
الدولار يتعثر عالميًا.. هبوط حاد وتقلبات تضرب سوق العملات الأجنبية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ الفيوم يتابع معدلات الأداء بملف تقنين أملاك الدولة وموقف الأراضي المستردة

محافظ الفيوم يتابع معدلات الأداء بملف تقنين أملاك الدولة وموقف الأراضي المستردة
محافظ الفيوم يتابع معدلات الأداء بملف تقنين أملاك الدولة وموقف الأراضي المستردة
أ ش أ

 تابع محافظ الفيوم الدكتور أحمد الأنصاري، معدلات الأداء بملف تقنين أملاك الدولة وموقف الأراضي المستردة، مؤكداً على سرعة مراجعة وتدقيق إحداثياتها ومعاينتها على الطبيعة بأرض الواقع، مشدداً على رفع جميع أعمال لجان البت المعتمدة خلال الستة أشهر الأخيرة على المنظومة الألكترونية لتقنين أراضي أملاك الدولة بالمحافظة، موجهاً بالجدية في العمل وتضافر الجهود وتسريع وتيرة الأداء للانتهاء من كافة أعمال ملف التقنين والأراضي المستردة في أقرب وقت ممكن.


وخلال الاجتماع، بالجهاز التنفيذى، تابع محافظ الفيوم، معدلات الأداء بملف تقنين أملاك الدولة وموقف الأراضي المستردة، مؤكداً على سرعة مراجعة وتدقيق إحداثيات كافة الأراضي المستردة ومعاينتها على الطبيعة بأرض الواقع، والتنسيق بين المساحة العسكرية والمساحة المدنية في هذا الشأن، وتطبيق تلك الإحداثيات على الصور الفضائية لكل قطعة أرض بكل مجلس مدينة على حده، من خلال البيانات التفصيلية لأعداد وتصنيفات تلك الأراضي وجهات ولايتها، مشدداً على رفع جميع أعمال لجان البت المعتمدة خلال الستة أشهر الأخيرة على المنظومة الألكترونية لتقنين أراضي أملاك الدولة بموعد أقصاه نهاية شهر أغسطس الجاري، مع إخطار كل رئيس مدينة بتاريخ كل لجنة وموعد وصولها لمجالسهم .


وأكد المحافظ، على رؤساء مجالس المدن بضرورة سرعة إخطار المواطنين بموقفهم بشأن قرارات البت فى طلبات تقنين الأراضي الخاصة بهم، مع إنذارهم خلال 15 يوماً حال تقاعسهم عن السير في إجراءات سداد ما عليهم من مستحقات، واتخاذ الإجراءات القانونية والجنائية الرادعة حال عدم جديتهم، وتحصيل المبالغ المالية المستحقة "ما عاد بالنفع" على أصحاب الأراضي المرفوض تقنينها، مع السير في إجراءات استردادها وطرحها بالمزاد العلني، للحفاظ على أصول وممتلكات الدولة واستغلالها بالشكل الأمثل، مشدداً على الجدية في العمل وتضافر الجهود للانتهاء من هذه الملفات الحيوية بشكل كامل في أقرب وقت ممكن تبعاً للمواعيد المقررة لذلك، مع تحويل المتخاذلين والمتقاعسين المتسببين فى أى خلل بالبيانات الخاصة بأملاك الدولة للنيابة العامة.


كما أكد محافظ الفيوم، على ضرورة مراجعة وتدقيق كافة بيانات أراضي أملاك الدولة "ما تم استرداده منها، وما تم التعاقد عليها للمنفعة، أو تم إبرام عقود شراء بشأنها، أو ما يخص معوقات الاسترداد لبعض القطع كونها "بناء مأهول، أو زراعات قائمة بالفعل"، ولم يتقدم واضعي اليد بطلبات للتصالح أو تقنين بشأنها، ومراجعة وتدقيق وتوصيف كافة ملفات قطع الأراضي التى تم إرجاعها من هيئة المساحة العسكرية، والربط بين منظومة المتغيرات، وأملاك الدولة، والمراكز التكنولوجية في هذا الشأن، بجانب رصد وتوصيف كافة صور التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بمختلف جهات الولاية للتعامل الفوري معها وإزالتها.


وشدد المحافظ، بسرعة إعداد بيانات تفصيلية بشأن الإجراءات القانونية حيال طرح الأراضي المستردة بمزاد علني، ووضع رؤية المحافظة في ضوء المخططات الاستراتيجية والتفصيلية المعتمدة، بشأن استغلال هذه الأراضي في الأنشطة الخدمية والتنموية، أو التصرف بالبيع أو حق الانتفاع، مع تحديد أولوية الاستغلال، موجهاً مدير أملاك الدولة ورؤساء المدن، بالإسراع في إعداد كارت تعريفي توصيفي "الكارت الذهبي" لكل قطعة أرض مستردة على حده، لافتاً إلى أن هذا الملف يحظى بأهمية قصوى على مختلف مستويات القيادة التنفيذية بالدولة.

محافظ الفيوم ملف تقنين أملاك الدولة موقف الأراضي المستردة المنظومة الألكترونية أراضي أملاك الدولة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار الدواجن

هبوط مستمر.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم الأربعاء

مشغولات ذهبية

انخفض .. أعلى سعر لجرام الذهب اليوم الأربعاء 13-8-2025

الرئيس عبد الفتاح السيسي

لأول مرة.. الرئيس السيسي يكشف مخطط استخدام المياه كسلاح ضد مصر.. ويراهن على وعي المصريين

حادث الشاطبي بالإسكندرية

مفاجآت في حادث الشاطبي بالإسكندرية.. هل تخطى السائق السرعة المقررة ؟ فيديو

التقلبات الجوية

تقلبات جوية تضرب مصر.. سيول محتملة في سيناء وطقس شديد الحرارة بالقاهرة

التوقيت الصيفي

تأخير الساعة 60 دقيقة إيذانًا بانتهاء التوقيت الصيفي في هذا الموعد

مشغولات ذهبية

بعد تراجعه .. سعر جرام الذهب اليوم الأربعاء 13-8-2025

دواجن وبيض

أسعار الدواجن اليوم بالأسواق .. ومفاجأة في ثمن البيض الآن

ترشيحاتنا

الدكتور إبراهيم نجم مستشار مفتي الجمهورية

مستشار مفتي الجمهورية: الذكاء الاصطناعي فرصة وتحد في مجال الإفتاء

مفتي الجمهورية يلتقي رئيسَ الهيئة العامة للشئٔون الإسلامية والأوقاف بأبو ظبي

مفتي الجمهورية يبحث مع رئيس الأوقاف بأبوظبي تعزيز أواصر التعاون

الصدقة

هل الصدقة تمحو كبائر الذنوب؟.. الإفتاء تجيب

بالصور

احذر مخاطر ارتفاع الحرارة ونصائح ذهبية للوقاية خلال الصيف

احذر مخاطر ارتفاع الحرارة ونصائح ذهبية للوقاية خلال الصيف
احذر مخاطر ارتفاع الحرارة ونصائح ذهبية للوقاية خلال الصيف
احذر مخاطر ارتفاع الحرارة ونصائح ذهبية للوقاية خلال الصيف

لوك ناعم.. ليلى أحمد زاهر تخطف الأنظار في أحدث ظهور

ليلى زاهر
ليلى زاهر
ليلى زاهر

لماذا ينصح الأطباء بالحجامة؟ اكتشف فوائدها

لماذا ينصح الأطباء بالحجامة؟ اكتشف فوائدها
لماذا ينصح الأطباء بالحجامة؟ اكتشف فوائدها
لماذا ينصح الأطباء بالحجامة؟ اكتشف فوائدها

سر رش سيارات الفورمولا 1 بالطلاء الأخضر أثناء الاختبار

سيارات السباق
سيارات السباق
سيارات السباق

فيديو

حقيقة زواج دينا الشربيني

دينا الشربيني تحسم الجدل حول حقيقة زواجها من كريم محمود عبد العزيز

سارة خليفة

كاميرا في أوضة النوم وزواج من لاعب شهير.. اعترافات سارة خليفة

طلب الطفل عبد الرحمن قبل وفاته

رسالة وداع أخيرة من طـفل.. تفاصيل صادمة في جريمة إنهاء حياة عبد الرحمن

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: الإعلام المصري.. وشجاعة التغيير

منال الشرقاواي

منال الشرقاوي تكتب: التتر السينمائي.. حكاية ما قبل البداية وما بعد النهاية

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: انتقادات تعدت الحدود.. متى نتعلم فن التعليق على الآخر؟

د. شيماء الناصر

د. شيماء الناصر تكتب: العالم على حافة الانهيار البيئي

د. ثروت امبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: الإدارة المستدامة للموارد المائية في مصر

المزيد