أحمد حسن: الزمالك يرفض التفريط في نجم الفريق

كشف أحمد حسن نجم منتخب مصر الأسبق،ةعن رفض إدارة نادي الزمالك التفريط في لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي محمد السيد.

وكتب أحمد حسن، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: الزمالك يرفض التفريط في محمد السيد والتمسك بالتجديد للاعب.

في السياق ذاته رفض محمد السيد، لاعب وسط الزمالك، العرض المقدم من إدارة النادي لتجديد تعاقده الذي ينتهي بنهاية الموسم المقبل.

ويمتلك محمد السيد عروضا من أندية منافسة أبرزها بيراميدز، في حين دخل النادي الأهلي على خط المفاوضات، مترقبًا موقف اللاعب النهائي.

وعرض الزمالك مبلغًا ماليًا على اللاعب لتجديد عقده، إلا أن محمد السيد لم يُبدِ موافقة، مفضلًا تأجيل الحسم لحين دراسة العروض الأخرى.

وتسعى إدارة الكرة في الزمالك لعقد جلسة جديدة مع اللاعب عقب غلق باب القيد الصيفي مباشرة، في محاولة للتوصل إلى اتفاق نهائي بشأن التجديد.

وفي حال تعثر المفاوضات، قد تلجأ الإدارة لاتخاذ قرار حاسم بشأن مستقبل اللاعب داخل الفريق.