الخارجية الروسية: قمة بوتين وترامب ستتناول القضايا الدولية وعلى رأسها الأزمة الأوكرانية

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، نقلًا عن وزارة الخارجية الروسية، بأن القمة المرتقبة بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ستتطرق إلى جميع القضايا الدولية ذات الاهتمام المشترك، بما في ذلك الأزمة الأوكرانية.

حوار موسع حول الاستقرار العالمي والتوازنات الاستراتيجية

وأكدت الخارجية الروسية أن اللقاء المنتظر يهدف إلى فتح قنوات حوار مباشرة بين موسكو وواشنطن، ومناقشة ملفات أمنية وسياسية معقدة، في مقدمتها النزاع في أوكرانيا، إضافة إلى ملفات الحد من التسلح، والأمن الأوروبي، والتوازنات في آسيا والشرق الأوسط.