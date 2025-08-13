قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
هل تصبح تذكرة حديقة الحيوان 400 جنيه؟ وزير الزراعة يحسم الجدل ويكشف موعد الافتتاح
مستجدات تنفيذ وتطور الأعمال بمشروع الربط الكهربائي بين مصر وأوروبا
النائب محمد أبو العينين يشارك في جنازة علي المصيلحي وزير التموين السابق.. صور
فلوس مخدرات.. حبس عنصر إجرامي لغسل 60 مليون جنيه
رقم قياسي.. الشبكة الكهربائية تستوعب أعلى حمل في تاريخها 40 ألف ميجاوات
باحثون في مؤتمر الإفتاء العالمي يرسمون خريطة صناعة المفتي الرشيد
موعد بدء الدراسة لطلاب المدارس والخريطة الزمنية للعام الجديد .. قرارات نهائية
هل تصنف واشنطن جماعة الإخوان منظمة إرهابية.. وزير الخارجية الأمريكي يجيب
إخلاء سبيل البلوجر ياسمين «منتحل صفة أنثى» بكفالة مالية 5000 جنيه
بـ 4 آلاف جنيه.. الآداب تسقط 4 فتيات ليل في وكرين للدعـ.ـارة بالعجوزة
وزير الخارجية يبحث مع نظيره الإيراني وجروسي العودة إلى مفاوضات البرنامج النووي
توك شو

الخارجية الروسية: قمة بوتين وترامب ستتناول القضايا الدولية وعلى رأسها الأزمة الأوكرانية

منار عبد العظيم

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، نقلًا عن وزارة الخارجية الروسية، بأن القمة المرتقبة بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ستتطرق إلى جميع القضايا الدولية ذات الاهتمام المشترك، بما في ذلك الأزمة الأوكرانية.

 حوار موسع حول الاستقرار العالمي والتوازنات الاستراتيجية

وأكدت الخارجية الروسية أن اللقاء المنتظر يهدف إلى فتح قنوات حوار مباشرة بين موسكو وواشنطن، ومناقشة ملفات أمنية وسياسية معقدة، في مقدمتها النزاع في أوكرانيا، إضافة إلى ملفات الحد من التسلح، والأمن الأوروبي، والتوازنات في آسيا والشرق الأوسط.

القاهرة الإخبارية وزارة الخارجية الروسية دونالد ترامب

