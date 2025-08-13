وزير التعليم العالي يشيد بمشروعات طلاب جامعة سمنود التكنولوجية وجامعة أسيوط التكنولوجية

أشاد الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بمنتجات ومشروعات طلاب جامعة سمنود التكنولوجية وجامعة أسيوط التكنولوجية ، مؤكّدًا حرص الدولة على تقديم كل الدعم لطلاب الجامعات وتشجيع ابتكاراتهم.

جاء ذلك خلال جولة الوزير في أجنحة معرض أخبار اليوم للتعليم العالي والجامعي «يوني إيجيبت» 2025، حيث حرص على التقاط الصور التذكارية مع الطلاب المشاركين، مشيدًا بمستوى مشروعاتهم التي تعكس مهاراتهم العملية وقدرتهم على المنافسة في سوق العمل.

وأكد عاشور أن المعرض يمثل منصة تعليمية رائدة تجمع تحت سقف واحد الجامعات المصرية بمختلف تخصصاتها إلى جانب الجامعات الدولية ومؤسسات التدريب، بما يتيح للطلاب وأولياء الأمور التعرف على أحدث البرامج التعليمية والفرص الأكاديمية المتاحة.

وأشار الوزير إلى أن البرامج الجديدة في الجامعات الأهلية تتميز بالتخصصية والجودة العالية، فيما تركز الجامعات التكنولوجية على التدريب العملي بنسبة تصل إلى 60% من الدراسة، وهو ما يجعلها شريكًا صناعيًا فاعلًا ويؤهل خريجيها للاندماج المباشر في سوق العمل.

كما تفقد الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أجنحة الجامعات المشاركة في النسخة التاسعة من معرض أخبار اليوم للتعليم العالي (يوني إيجيبت) 2025، المقام في مركز القاهرة الدولي للمؤتمرات بمدينة نصر.

وأكد الوزير أن المعرض يمثل منصة تعليمية متكاملة تتيح للطلاب وأولياء الأمور التعرف على البرامج الأكاديمية المتنوعة والتخصصات الحديثة التي تقدمها الجامعات والمعاهد المصرية.

وأضاف عاشور أن المعرض يسهم بشكل كبير في توجيه الطلاب لاختيار المسار الأكاديمي الأنسب لهم، مشيرًا إلى أن النسخة التاسعة تضم برامج مبتكرة تجمع بين الدراسة الأكاديمية والتدريب العملي بنسبة تصل إلى 60% في الجامعات الأهلية وجامعات التكنولوجيا، بما يعزز جاهزية الطلاب لسوق العمل.

وشدد الوزير على أهمية جمع الجامعات والمعاهد والأكاديميات في مكان واحد، ما يسهل على الطلاب الاطلاع على جميع الخيارات المتاحة واتخاذ قرار مستنير بناءً على معلومات دقيقة وموثوقة، موضحًا أن مصر تضم 132 جامعة ومعهدًا وأكاديمية بين حكومية وخاصة

وانطلقت فعاليات المعرض صباح اليوم، تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وتنظيم مؤسسة أخبار اليوم للعام التاسع على التوالي، وبمشاركة أكثر من 75 جامعة ومعهد. ويستهدف المعرض طلاب الثانوية العامة والفنية والأزهرية والشهادات المعادلة، ويوفر فرصًا مميزة من المنح والخصومات على المصروفات الدراسية تصل إلى 10%، فضلًا عن إتاحة التسجيل المبكر في البرامج الأكاديمية التي تتناسب مع ميول الطلاب وقدراتهم.

ويشهد المعرض أيضًا ندوات تعريفية حول البرامج الجديدة ووظائف المستقبل، يشارك فيها نخبة من قيادات التعليم العالي ورؤساء الجامعات والخبراء، لتسليط الضوء على المقومات التي تمتلكها منظومة التعليم العالي في مصر، إلى جانب طرح دورات تدريبية متخصصة لتنمية مهارات الطلاب.