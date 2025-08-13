قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
موعد بدء الدراسة لطلاب المدارس والخريطة الزمنية للعام الجديد .. قرارات نهائية
هل تصنف واشنطن جماعة الإخوان منظمة إرهابية.. وزير الخارجية الأمريكي يجيب
إخلاء سبيل البلوجر ياسمين «منتحل صفة أنثى» بكفالة مالية 5000 جنيه
النائب محمد أبو العينين يشارك في جنازة علي المصيلحي وزير التموين السابق.. صور
بـ 4 آلاف جنيه.. الآداب تسقط 4 فتيات ليل في وكرين للدعـ.ـارة بالعجوزة
وزير الخارجية يبحث مع نظيره الإيراني وجروسي العودة إلى مفاوضات البرنامج النووي
رئيس الوزراء ينعى صنع الله إبراهيم: الأديب الراحل أيقونة خالدة في مسيرة الإبداع العربي
أيقونة خالدة في الإبداع العربي.. رئيس الوزراء ينعى صنع الله إبراهيم
تقديم الطلبات أول أكتوبر.. رئيس إسكان النواب يكشف الأوراق المطلوبة لحصول المستأجر على سكن بديل
"طبعوا الأسئلة وجهزوا اللجان".. آخر استعدادات امتحانات الثانوية العامة الدور الثاني 2025
مدبولي ومحلب يتقدمان صلاة الجنازة على جثمان وزير التموين السابق علي المصيلحي
محامي شيرين عبد الوهاب يكشف تفاصيل الحجز على حسابات روتانا البنكية لصالح الفنانة
أخبار البلد

وزير التعليم العالي يشيد بمشروعات طلاب جامعة سمنود التكنولوجية وجامعة أسيوط التكنولوجية

وزير التعليم العالي
وزير التعليم العالي
نهلة الشربيني

أشاد الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بمنتجات ومشروعات طلاب جامعة سمنود التكنولوجية وجامعة أسيوط التكنولوجية ، مؤكّدًا حرص الدولة على تقديم كل الدعم لطلاب الجامعات وتشجيع ابتكاراتهم.

جاء ذلك خلال جولة الوزير في أجنحة معرض أخبار اليوم للتعليم العالي والجامعي «يوني إيجيبت» 2025، حيث حرص على التقاط الصور التذكارية مع الطلاب المشاركين، مشيدًا بمستوى مشروعاتهم التي تعكس مهاراتهم العملية وقدرتهم على المنافسة في سوق العمل.

وأكد عاشور أن المعرض يمثل منصة تعليمية رائدة تجمع تحت سقف واحد الجامعات المصرية بمختلف تخصصاتها إلى جانب الجامعات الدولية ومؤسسات التدريب، بما يتيح للطلاب وأولياء الأمور التعرف على أحدث البرامج التعليمية والفرص الأكاديمية المتاحة.

وأشار الوزير إلى أن البرامج الجديدة في الجامعات الأهلية تتميز بالتخصصية والجودة العالية، فيما تركز الجامعات التكنولوجية على التدريب العملي بنسبة تصل إلى 60% من الدراسة، وهو ما يجعلها شريكًا صناعيًا فاعلًا ويؤهل خريجيها للاندماج المباشر في سوق العمل.

كما تفقد الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أجنحة الجامعات المشاركة في النسخة التاسعة من معرض أخبار اليوم للتعليم العالي (يوني إيجيبت) 2025، المقام في مركز القاهرة الدولي للمؤتمرات بمدينة نصر.

وأكد الوزير أن المعرض يمثل منصة تعليمية متكاملة تتيح للطلاب وأولياء الأمور التعرف على البرامج الأكاديمية المتنوعة والتخصصات الحديثة التي تقدمها الجامعات والمعاهد المصرية.

وأضاف عاشور أن المعرض يسهم بشكل كبير في توجيه الطلاب لاختيار المسار الأكاديمي الأنسب لهم، مشيرًا إلى أن النسخة التاسعة تضم برامج مبتكرة تجمع بين الدراسة الأكاديمية والتدريب العملي بنسبة تصل إلى 60% في الجامعات الأهلية وجامعات التكنولوجيا، بما يعزز جاهزية الطلاب لسوق العمل.

وشدد الوزير على أهمية جمع الجامعات والمعاهد والأكاديميات في مكان واحد، ما يسهل على الطلاب الاطلاع على جميع الخيارات المتاحة واتخاذ قرار مستنير بناءً على معلومات دقيقة وموثوقة، موضحًا أن مصر تضم 132 جامعة ومعهدًا وأكاديمية بين حكومية وخاصة

وانطلقت فعاليات المعرض صباح اليوم، تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وتنظيم مؤسسة أخبار اليوم للعام التاسع على التوالي، وبمشاركة أكثر من 75 جامعة ومعهد. ويستهدف المعرض طلاب الثانوية العامة والفنية والأزهرية والشهادات المعادلة، ويوفر فرصًا مميزة من المنح والخصومات على المصروفات الدراسية تصل إلى 10%، فضلًا عن إتاحة التسجيل المبكر في البرامج الأكاديمية التي تتناسب مع ميول الطلاب وقدراتهم.

ويشهد المعرض أيضًا ندوات تعريفية حول البرامج الجديدة ووظائف المستقبل، يشارك فيها نخبة من قيادات التعليم العالي ورؤساء الجامعات والخبراء، لتسليط الضوء على المقومات التي تمتلكها منظومة التعليم العالي في مصر، إلى جانب طرح دورات تدريبية متخصصة لتنمية مهارات الطلاب.

نوع من الأعشاب يقضي على الانتفاخ والغازات ويساعد في إنقاص الوزن
فلاتر السيارة
مرسيدس
في أقل من 5 دقائق.. طريقة عمل براونيز بالشوكولاتة في الميكروويف
