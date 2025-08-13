قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
رئيس الوزراء يعلن تفاصيل مبادرة خفض الأسعار.. بعد قليل
تفاصيل إصابة الفنانة ليلى علوي فى حادث سيارة
112 ألف سلة غذائية في قافلة زاد العزة الـ 14 إلى غزة
هل تصبح تذكرة حديقة الحيوان 400 جنيه؟ وزير الزراعة يحسم الجدل ويكشف موعد الافتتاح
مستجدات تنفيذ وتطور الأعمال بمشروع الربط الكهربائي بين مصر وأوروبا
النائب محمد أبو العينين يشارك في جنازة علي المصيلحي وزير التموين السابق.. صور
فلوس مخدرات.. حبس عنصر إجرامي لغسل 60 مليون جنيه
رقم قياسي.. الشبكة الكهربائية تستوعب أعلى حمل في تاريخها 40 ألف ميجاوات
باحثون في مؤتمر الإفتاء العالمي يرسمون خريطة صناعة المفتي الرشيد
موعد بدء الدراسة لطلاب المدارس والخريطة الزمنية للعام الجديد .. قرارات نهائية
هل تصنف واشنطن جماعة الإخوان منظمة إرهابية.. وزير الخارجية الأمريكي يجيب
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

برلماني: مشاركة المصريين في انتخابات الشيوخ انتصار للإرادة الوطنية

أحمد محسن
أحمد محسن
عبد الرحمن سرحان

أكد النائب أحمد محسن عضو لجنة القيم بـ مجلس الشيوخ أن إعلان الهيئة الوطنية للانتخابات لنتائج انتخابات مجلس الشيوخ 2025 يعكس مشهدًا سياسيًا راقيًا، أثبت أن الدولة المصرية قادرة على إدارة استحقاقاتها الدستورية باحترافية تليق بتاريخها ومكانتها.

وأشاد، محسن في تصريح صحفي له اليوم، بالدور المحوري للهيئة الوطنية التي نجحت في تنظيم عملية انتخابية متكاملة، وفرت خلالها جميع سبل الدعم للمرشحين والناخبين، وأدارت مراحل التصويت والفرز وإعلان النتائج في أجواء من الشفافية والنزاهة الكاملة.


ولفت أن المصريين ضربوا أروع الأمثلة في الوطنية والانتماء، حين لبّوا نداء المشاركة بكثافة، مؤكدين أن صوتهم أمانة ومسؤولية، وأنهم شركاء في صياغة مستقبل بلادهم.

وأوضح أن هذا المشهد الانتخابي لم يكن مجرد ممارسة سياسية، بل كان احتفالًا وطنيًا عبّر فيه المصريون عن ثقتهم في مؤسسات دولتهم، وحرصهم على دعم المسار الديمقراطي الذي يرسخ الاستقرار ويعزز التنمية.

واختتم النائب أحمد محسن، تصريحه بالتأكيد على أن نجاح انتخابات مجلس الشيوخ 2025 يعكس نضج التجربة الديمقراطية المصرية، ويؤكد أن الدولة تمضي بخطى واثقة نحو تعزيز المشاركة الشعبية وترسيخ مبادئ الشفافية والمساءلة.

مجلس الشيوخ نتائج انتخابات مجلس الشيوخ 2025 انتخابات مجلس الشيوخ 2025 مجلس الشيوخ 2025

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار الدواجن

هبوط مستمر.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم الأربعاء

مشغولات ذهبية

انخفض .. أعلى سعر لجرام الذهب اليوم الأربعاء 13-8-2025

حادث الشاطبي بالإسكندرية

مفاجآت في حادث الشاطبي بالإسكندرية.. هل تخطى السائق السرعة المقررة ؟ فيديو

التوقيت الصيفي

تأخير الساعة 60 دقيقة إيذانًا بانتهاء التوقيت الصيفي في هذا الموعد

الدولار

رسميًا الآن .. أسعار صرف الدولار اليوم مقابل الجنيه

مشغولات ذهبية

بعد تراجعه .. سعر جرام الذهب اليوم الأربعاء 13-8-2025

دواجن وبيض

أسعار الدواجن اليوم بالأسواق .. ومفاجأة في ثمن البيض الآن

بيض- أرشيفية

8 جنيهات دفعة واحدة.. تحرك أسعار البيض في الأسواق

ترشيحاتنا

الدورات التدريبية بمركز سقارة

مركز سقارة يستضيف قيادات محلية نسائية ضمن برنامج تأهيلي

حسن غانم

التعمير والإسكان يحقق أرباحا قياسية تصل إلى مبلغ 8.927 مليار جنيه وبنسبة نمو 73.1%

التأمينات الاجتماعية

اللواء جمال عوض يلتقي نقيب المحامين لبحث التعاون في ملف التأمينات الاجتماعية

بالصور

اضطراب الاكتناز.. عادات تدمر منزلك دون أن تشعر

اضطراب الاكتناز: عادات تدمر منزلك دون أن تشعر
اضطراب الاكتناز: عادات تدمر منزلك دون أن تشعر
اضطراب الاكتناز: عادات تدمر منزلك دون أن تشعر

نوع من الأعشاب يقضي على الانتفاخ والغازات ويساعد في إنقاص الوزن

نوع من الأعشاب يقضي على الانتفاخ والغازات ويساعد في إنقاص الوزن
نوع من الأعشاب يقضي على الانتفاخ والغازات ويساعد في إنقاص الوزن
نوع من الأعشاب يقضي على الانتفاخ والغازات ويساعد في إنقاص الوزن

لماذا تم استبدال فلاتر الزيت الخرطوشة في السيارات الجديدة بـ الدوارة؟

فلاتر السيارة
فلاتر السيارة
فلاتر السيارة

مرسيدس تحذر من انهيار صناعة السيارات الأوروبية

مرسيدس
مرسيدس
مرسيدس

فيديو

حقيقة زواج دينا الشربيني

دينا الشربيني تحسم الجدل حول حقيقة زواجها من كريم محمود عبد العزيز

سارة خليفة

كاميرا في أوضة النوم وزواج من لاعب شهير.. اعترافات سارة خليفة

طلب الطفل عبد الرحمن قبل وفاته

رسالة وداع أخيرة من طـفل.. تفاصيل صادمة في جريمة إنهاء حياة عبد الرحمن

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: الإعلام المصري.. وشجاعة التغيير

منال الشرقاواي

منال الشرقاوي تكتب: التتر السينمائي.. حكاية ما قبل البداية وما بعد النهاية

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: انتقادات تعدت الحدود.. متى نتعلم فن التعليق على الآخر؟

د. شيماء الناصر

د. شيماء الناصر تكتب: العالم على حافة الانهيار البيئي

د. ثروت امبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: الإدارة المستدامة للموارد المائية في مصر

المزيد