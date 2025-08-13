برلماني: مشاركة المصريين في انتخابات الشيوخ انتصار للإرادة الوطنية

أكد النائب أحمد محسن عضو لجنة القيم بـ مجلس الشيوخ أن إعلان الهيئة الوطنية للانتخابات لنتائج انتخابات مجلس الشيوخ 2025 يعكس مشهدًا سياسيًا راقيًا، أثبت أن الدولة المصرية قادرة على إدارة استحقاقاتها الدستورية باحترافية تليق بتاريخها ومكانتها.

وأشاد، محسن في تصريح صحفي له اليوم، بالدور المحوري للهيئة الوطنية التي نجحت في تنظيم عملية انتخابية متكاملة، وفرت خلالها جميع سبل الدعم للمرشحين والناخبين، وأدارت مراحل التصويت والفرز وإعلان النتائج في أجواء من الشفافية والنزاهة الكاملة.



ولفت أن المصريين ضربوا أروع الأمثلة في الوطنية والانتماء، حين لبّوا نداء المشاركة بكثافة، مؤكدين أن صوتهم أمانة ومسؤولية، وأنهم شركاء في صياغة مستقبل بلادهم.

وأوضح أن هذا المشهد الانتخابي لم يكن مجرد ممارسة سياسية، بل كان احتفالًا وطنيًا عبّر فيه المصريون عن ثقتهم في مؤسسات دولتهم، وحرصهم على دعم المسار الديمقراطي الذي يرسخ الاستقرار ويعزز التنمية.

واختتم النائب أحمد محسن، تصريحه بالتأكيد على أن نجاح انتخابات مجلس الشيوخ 2025 يعكس نضج التجربة الديمقراطية المصرية، ويؤكد أن الدولة تمضي بخطى واثقة نحو تعزيز المشاركة الشعبية وترسيخ مبادئ الشفافية والمساءلة.