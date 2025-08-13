محافظ الجيزة يتابع إجراءات ضبط وإعدام 42 طنًا من مصنعات اللحوم الفاسدة ومستلزمات التصنيع

تابع المهندس عادل النجار محافظ الجيزة إجراءات ضبط منشاة غير مرخّصة بنطاق مركز كرداسة تقوم بتصنيع مصنعات اللحوم من مخلفات الدواجن والدهون الحيوانية غير الصالحة للاستهلاك الآدمي .

الحملة المكبرة جاءت بمشارك مدير مديرية التموين ورئيس مركز كرداسة ومديرية الطب البيطري والأجهزة الأمنية وتمكنت من التحفظ على كميات كبيرة من مخلفات الدواجن ومصنعات اللحوم غير الصالحة للاستهلاك الآدمي بلغت 38 طنًا، إضافة إلى 4 أطنان من المواد المستخدمة في التصنيع مثل الدقيق والبرغل والنشا والصويا وبالعرض على النيابة العامة قررت إعدام المنتجات غير الصالحة للاستهلاك الآدمي.

ووجّه المحافظ بتشكيل لجنة برئاسة مدير مديرية الطب البيطري وبالتعاون مع هيئة النظافة والتجميل لتنفيذ قرار النيابة العامة بسحب المضبوطات وإعدامها وفق الطرق البيئية والصحية السليمة.

ومن جانبه ناشد السيد بلاسي مدير مديرية التموين جمهور المستهلكين بعدم التعامل مع مصنعات اللحوم غير الموثوق بمصدرها نظرًا لخطورتها البالغة على الصحة العامة، مشيرًا إلى أن المديرية شنت عدة حملات مكثفة خلال الأسبوع الجاري ووجّهت ضربات قوية للمتعاملين في مصنعات اللحوم غير الصالحة للاستهلاك الآدمي.

كما اكد الدكتور محمد فارس مدير مديرية الطب البيطري بالجيزة، أن الحملة جاءت في إطار خطة المديرية لأداء دورها الحيوي في حماية المستهلك والحفاظ على الصحة العامة وسلامه المواطنين.

شارك فى الحملة مصطفى أحمد وكيل مديرية التموين وسلطان النجار مدير الرقابة بالمديرية و فى ظل تأمين من قوات أمن الجيزة ومركز كرداسة .