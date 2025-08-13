قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

الفريق أسامة ربيع يستعرض مستجدات مشروعات تطوير القناة أمام وفد كلية الحرب العليا

اللقاء
اللقاء
الإسماعيلية انجي هيبة

استقبل الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس وفداً رفيع المستوى من كلية الحرب العليا بالأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية، برئاسة اللواء أركان حرب رمضان فتحي مدير الكلية، وبرفقته مجموعة من أعضاء هيئة التدريس والدارسين من المصريين والوافدين من بعض الدول الشقيقة بالدورة رقم (49)، لاطلاع الدارسين على مستجدات المشروعات التنموية بمنطقة القناة، وذلك بأكاديمية المحاكاة والتدريب البحري التابع للهيئة بالإسماعيلية.

في بداية اللقاء، رحب الفريق أسامة ربيع بالحضور، وأعرب عن تقديره الشديد للدور المنوط بالأكاديمية في إعداد وتأهيل الدارسين العسكريين وصقلهم بالعديد من المهارات والخبرات التي تؤهلهم للقيادة.

وأكد الفريق ربيع أن قناة السويس أثبتت قدرتها على إدارة الأزمات المختلفة، مشيرا في هذا الصدد إلى أن قناة السويس مستمرة رغم التحديات المختلفة في تطبيق رؤيتها الطموحة للتطوير والتحديث.

وأوضح الفريق ربيع أن مشروعات تطوير المجرى الملاحي للقناة حظت باهتمام خاص من قبل القيادة السياسية بداية من مشروع قناة السويس الجديدة، 
مرورا بالمشروعات المتتالية للتطوير وأحدثها مشروع تطوير القطاع الجنوبي الذي يعد إضافة قوية ستساهم في زيادة عامل الأمان الملاحي وتقليل تأثيرات التيارات المائية والهوائية، علاوة على زيادة الطاقة الاستيعابية للقناة بمعدل من ٦_ ٨سفن.

وشدد الفريق ربيع على أن قناة السويس مؤمنة بالكامل و تحظى بأقصى درجات التأمين، كما يتوفر بالقناة كافة مقومات الأمان الملاحي اللازمة من مراكز مراقبة الملاحة و١٦ محطة إرشاد على طول القناة، بالإضافة إلى مراكز متخصصة في أعمال الإنقاذ البحري ومكافحة التلوث.

وأضاف رئيس الهيئة أن قناة السويس نجحت في اتخاذ خطوات جادة نحو الارتقاء بمستوى الخدمات الملاحية المقدمة، وإضافة حزمة من الخدمات الجديدة التي لم تكن تقدم من قبل أبرزها خدمة الصيانة والإصلاح وتبديل الأطقم والإسعاف البحري، والتزود بالوقود، وذلك ضمن رؤية طموحة تستهدف تلبية متطلبات العملاء و تنويع مصادر الدخل

من جانبه، عبر اللواء رمضان فتحي على مدير كلية الحرب العليا عن تقديره للتعاون المثمر مع هيئة قناة السويس في استقبال الدارسين من جمهورية مصر العربية والدول الصديقة والشريكة بالدورات المختلفة.

وأشاد اللواء رمضان فتحي على مدير الكلية بما حققته هيئة قناة السويس من إنجازات رغم التحديات المختلفة، متمنيا دوام التوفيق لمسيرة التقدم بالهيئة لتظل داعماً رئيسيا للاقتصاد المصري ورافداً رئيسياً للتنمية.

في ختام اللقاء، أهدى الفريق أسامة ربيع درع الهيئة إلى اللواء أح رمضان فتحي مدير الكلية، والذي أهداه في المقابل درع كلية الحرب العليا.

تضمنت الزيارة القيام بجولة بحرية في قناة السويس الجديدة تلاها زيارة متحف قناة السويس، وأنفاق الإسماعيلية "تحيا مصر" للوقوف على حجم الإنجاز على أرض الواقع.


          

الإسماعيلية

