قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بسبب زيادة الأجرة.. ضبط سائق ميكروباص تعدى على أحد الركاب
الوطنية للصحافة: فروق بدل الصحفيين عن شهري يوليو وأغسطس 2025 الأحد القادم
الاحتلال يعرقل دخول شاحنات المساعدات لقطاع غزة
الشناوي حسم أمر رحيله.. لماذا صمم مدرب الأهلي الاعتماد على شوبير أمام فاركو؟
أوهام عبثية.. أول تعليق من الأردن علي تصريحات نتنياهو
بروتوكول تعاون لتمويل 3500 مشروعًا متناه الصغر بنصف مليار جنيه.. تفاصيل
مدبولي عن جدل اتفاقية الغاز : تعود لـ 2019 ولن تؤثر على موقفنا من القضية الفلسطينية
السلطة الفلسطينية تكشف عن خطتها لإنهاء الحرب على غزة
أفعال خادشة لفتاة.. القبض على مالكي مخبز بالشرقية
الحكومة: نستقطب أحد أكبر الشركات العاملة بمجال صناعة السيارات الكهربائية
مسؤول في البرلمان الدولي: أخشى على المفتي من الذكاء الاصطناعي
مدبولي يعلن بدء تلقي طلبات مستأجري الإيجار القديم لوحدات بديلة في أكتوبر
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

منال عوض: مسار العائلة المقدسة من أهم المشروعات التراثية والحضارية والثقافية والدينية

وزيرة التنمية المحلية
وزيرة التنمية المحلية
ايمان البكش

استعرضت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، تقريراً اليوم الأربعاء لمتابعة نتائج زيارة وفد من الوزارة لمحافظ أسيوط للتعرف علي الموقف التنفيذي لمشروع "إحياء مسار العائلة المقدسة في مصر"، وأشار التقرير إلى قيام لجنة مشتركة من وزارتي التنمية المحلية والسياحة والآثار بزيارة ميدانية إلى محافظة أسيوط للوقوف على ما تم إنجازه من أعمال التطوير في نقطتي المسار بالمحافظة، وهما: دير العذراء بدرنكة ودير المحرق بالقوصية نظرًا للأهمية الدينية والتاريخية لمحطات رحلة العائلة المقدسة والذي يعد من أهم المشروعات التراثية والحضارية والثقافية والدينية والذي توليه الدولة اهتمامًا كبيرًا بدعم من  الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية .

مسار العائلة المقدسة 

وأوضح التقرير أن وفد وزارة التنمية المحلية التقي خلال الزيارة مع اللواء  هشام أبوالنصر محافظ أسيوط حيث  ضم الوفد كل من الدكتورة نجلاء العادلي رئيس الإدارة المركزية للموارد البشرية والمشرف على العلاقات الدولية والاتفاقيات، والمهندسة زيزى كامل رئيس الإدارة المركزية للتنمية المحلية المتكاملة، والمهندس عادل الجندي المنسق العام للمشروع، وعدد من العاملين بالوزارتين، حيث تم بحث  الموقف التنفيذي للأعمال النهائية لتطوير مسار رحلة العائلة المقدسة بالمحافظة؛ تنفيذًا لخطة الدولة لإحياء المسار وتنمية قطاع السياحة في مصر وتنمية الصعيد حفاظًا على الإرث الإنساني لتحقيق التنمية المستدامة وفقًا لرؤية مصر 2030.

وعرضت اللجنة على محافظ أسيوط، ، بعض الملاحظات التي تم رصدها خلال تفقدهم لنقطتى المسار ( دير العذراء بدرنكة ودير المحرق بالقوصية ) ، ووجه المحافظ بحلها على الفور، ودعا اللجنة إلى زيارة متابعة ميدانية آخري لمعاينة ما تم الاتفاق عليه أثناء اللقاء، حيث تبين تنفيذ معظم التوصيات وجارٍ استكمال النسبة المتبقية.

وأكدت الدكتورة منال عوض أن إحياء مسار العائلة المقدسة، هو أحد المشروعات القومية المهمة التى تشرف عليها وزارة التنمية المحلية بالتعاون مع أطراف متعددة على رأسها وزارة السياحة والآثار وعدد من الجهات المعنية الأخرى والكنيسة القبطية المصرية والمحافظات ،ويحظى المشروع باهتمام ومتابعة مجلس الوزراء ، مشيرة الى أن  الوزارة تبذل جهود مكثفة لتقديم الدعم اللازم للمحافظات بالتنسيق مع جميع الجهات المعنية للانتهاء من هذا المشروع نظراً لأهميته ليس على المستوي السياحى فقط، ولكن أيضا على المستوى الدينى، حيث يساعد على تنشيط السياحة الدينية لمصر، مما يدعم الاقتصاد الوطني ويوفر فرص عمل لأبناء المحافظات الموجودة فى مسار العائلة المقدسة.

التنمية المحلية منال عوض مسار العائلة المقدسة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مشغولات ذهبية

انخفض .. أعلى سعر لجرام الذهب اليوم الأربعاء 13-8-2025

حادث الشاطبي بالإسكندرية

مفاجآت في حادث الشاطبي بالإسكندرية.. هل تخطى السائق السرعة المقررة ؟ فيديو

التوقيت الصيفي

تأخير الساعة 60 دقيقة إيذانًا بانتهاء التوقيت الصيفي في هذا الموعد

الدولار

رسميًا الآن .. أسعار صرف الدولار اليوم مقابل الجنيه

مشغولات ذهبية

بعد تراجعه .. سعر جرام الذهب اليوم الأربعاء 13-8-2025

بيض- أرشيفية

8 جنيهات دفعة واحدة.. تحرك أسعار البيض في الأسواق

العام الدراسي الجديد

موعد بدء الدراسة لطلاب المدارس والخريطة الزمنية للعام الجديد .. قرارات نهائية

أسعار البنزين اليوم الأربعاء

أسعار البنزين اليوم الأربعاء

ترشيحاتنا

وزيرة التنمية المحلية

منال عوض: مسار العائلة المقدسة من أهم المشروعات التراثية والحضارية والثقافية والدينية

الوطنية للصحافة

سيناريوهات أزمة غزة في الهيئة الوطنية للصحافة

جانب من التدريب

الصحة تستكمل تدريب العاملين بمطار القاهرة على أجهزة إزالة الرجفان القلبي AED

بالصور

شيفروليه كامارو ZL1 أكثر عرضة للسرقة بـ 39 مرة من السيارة العادية

شيفروليه
شيفروليه
شيفروليه

محافظ الشرقية يتابع سير العمل بمستشفى السعديين المركزي

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

محافظ الشرقية يتفقد مكتب البريد الرئيسي لمدينة منيا القمح ويُتابع إجراءات العمل بقسم الجوازات

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

طريقة عمل سلطة التبولة اللبنانية

طريقة عمل سلطة التبولة اللبنانية.
طريقة عمل سلطة التبولة اللبنانية.
طريقة عمل سلطة التبولة اللبنانية.

فيديو

شخصيات ملهمة في مناهج العربي

أحمد المنسي ومحمد صلاح.. رموز ملهمة في مناهج العربي الجديدة لطلاب الإعدادي

حقيقة زواج دينا الشربيني

دينا الشربيني تحسم الجدل حول حقيقة زواجها من كريم محمود عبد العزيز

سارة خليفة

كاميرا في أوضة النوم وزواج من لاعب شهير.. اعترافات سارة خليفة

طلب الطفل عبد الرحمن قبل وفاته

رسالة وداع أخيرة من طـفل.. تفاصيل صادمة في جريمة إنهاء حياة عبد الرحمن

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: الإعلام المصري.. وشجاعة التغيير

منال الشرقاواي

منال الشرقاوي تكتب: التتر السينمائي.. حكاية ما قبل البداية وما بعد النهاية

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: انتقادات تعدت الحدود.. متى نتعلم فن التعليق على الآخر؟

د. شيماء الناصر

د. شيماء الناصر تكتب: العالم على حافة الانهيار البيئي

د. ثروت امبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: الإدارة المستدامة للموارد المائية في مصر

المزيد