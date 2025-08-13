رئيس الوزراء البريطاني: يجب توفير الضمانات الأمنية لأي اتفاق بين روسيا وأوكرانيا

دعا رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، إلى توفير الضمانات الأمنية لأي اتفاق بين روسيا وأوكرانيا، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في خبر عاجل.

ودعا رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، إلى استخدام الدبلوماسية والضغط العسكري معا ضد روسيا.

أعرب رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر عن "قلقه البالغ" إزاء الاستهداف المتكرر للصحفيين في غزة، وذلك بعد استشهاد خمسة صحفيين في غارة جوية إسرائيلية.

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي استهدافه وقتله الصحفي البارز أنس الشريف، زاعمًا أنه ترأس خلية مسلحة تابعة لحماس وتورطه في هجمات صاروخية على إسرائيل.