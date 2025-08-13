شقة بدل العشة وبالمجان.. لجنة الإسكان بالنواب تعلن عن مفاجأة لأهالي عزبة الهجانة

أكد النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن الدولة تعطي أهالي عزبة الهجانة 30 ألف جنيه، كتعويض مؤقت من أجل أن يقوم الأهالي بالإيجار في أماكن أخرى خلال فترة التطوير بالمنطقة.



وأضاف رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية نيفين منصور، خلال تقديمها برنامج «من أول وجديد» أن وزارة الإسكان تتيح شراء الوحدات من المواطنين، في المنطقة التي يحدث بها التطوير، فالمواطن قد يحصل على 5 آلاف جنيه على كل متر من الوحدة التي يسكن فيها.

شقة بدل العشة وبالمجان



ولفت إلى أن المواطن الذي يحصل على 30 ألفا للتعويض، سيحصل على شقة بعد الانتهاء من تنفيذ المشروع، ففي هذه الحالة المواطن سيحصل على شقة مقابل شقة، وأن من كان يعيش في «عشة» سيحصل أيضًا على وحدة سكنية بديلة، وأن المواطن لن يدفع في هذه الحالة أي أموال حالة الحصول على شقة جديدة، فالشقة تكون بديلة وبالمجان.



وأشار إلى أن من يحصل على قيمة 5000 جنيه على المتر لن يحصل على شقة جديدة، لأنه في هذه الحالة يحصل على قيمة الشقة بالكامل، فالوزارة لن تشتري الشقة، وتعطيه شقة.