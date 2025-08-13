آدم شكري ومهند خضير يحرزان ذهبية تتابع الرجال ببطولة العالم للخماسي الحديث تحت 15 سنة

أحرز الزوجي المصري المكون من آدم شكري ومهند خضير ، ذهبية منافسات تتابع الرجال ببطولة العالم لشباب الخماسي الحديث تحت 15 سنة ، والتي تستضيفها مصر على ملاعب الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بالإسكندرية خلال الفترة من 13 إلى 17 أغسطس الجاري.

وجاء الزوجي التركي في المركز الثاني ، والزوجي المكسيكي في المركز الثالث.

وقام الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ، والفريق أحمد خالد حسن سعيد محافظ الإسكندرية ، والمهندس شريف العريان رئيس الاتحاد المصري ونائب رئيس الاتحاد الدولي للخماسي الحديث ، والدكتور إسماعيل عبد الغفار فرج رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري ، وإسماعيل موسى رئيس اتحاد شمال افريقيا للخماسي الحديث ، والمهندس وليد خليل رئيس الاتحاد العربي للخماسي الحديث ، وشانجسيك آن عضو اللجنة الفنية بالاتحاد الدولي للخماسي الحديث، بتسليم الجوائز للفائزين.

ويشارك في بطولة العالم للشباب 350 مشاركا من 26 دولة ، وتقام غدا الخميس منافسات الدور قبل النهائي لفردي السيدات.