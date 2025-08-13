هشام عبد العزيز: الإصلاح والنهضة خاض تجربة مهمة خلال مشاركته في انتخابات الشيوخ

قال الدكتور هشام عبد العزيز رئيس حزب الإصلاح والنهضة، إنّ الحزب خاض تجربة مهمة خلال مشاركته في انتخابات مجلس الشيوخ بمحافظة الإسكندرية، حيث دفع بثلاثة مرشحين سعوا إلى تمثيل الطبقة المتوسطة من خلال برامج متنوعة.

وأضاف، في مداخلة هاتفية ببرنامج "الشارع النيابي"، عبر قناة "إكسترا نيوز"، أن كل مرشح ركّز على ملفات اجتماعية محددة مثل الحماية الاجتماعية والتعليم والمحليات، مضيفًا أن الحزب كان ثاني أكثر الأحزاب حضورًا بعد القائمة الرسمية في الإسكندرية، وهو ما يعكس قبول الشارع لممثليه، رغم ترشحه بشكل فردي.

وتابع، أنّ التجربة كشفت الحاجة إلى تطوير الأداء السياسي والتنظيمي، بما يمنح الحزب فرصة أقوى في المنافسة خلال الانتخابات المقبلة.

وذكر، أنّ الحزب نزل في انتخابات الشيوخ بشكل محدود في الإسكندرية فقط، لكنه يخطط الآن لتوسيع حضوره ليشمل محافظات البحيرة، وسوهاج، وأسيوط، وبني سويف، والمنوفية، والدقهلية، والجيزة، حيث توجد للحزب قواعد شعبية ونواب سابقون.

وحول الخطط المستقبلية لانتخابات مجلس النواب، قال عبد العزيز إن الحزب أصبح أكثر فهمًا للشريحة المستهدفة من الناخبين، ويعمل على تعزيز ثقة المواطنين من خلال تقديم برامج حقيقية تعبّر عن طموحاتهم.

وأوضح، أن الحزب يلتزم بخطاب سياسي يتماشى مع ثوابت الدولة الوطنية والأمن القومي، إلى جانب تقديم حلول واقعية وقابلة للتطبيق، مما يجعل مرشحيه أكثر قربًا من الطبقة المتوسطة والراغبين في مشاركة فعالة بالعملية السياسية.