قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
فلوس مشبوهة وشهرة زائفة.. كواليس غسيل أموال البلوجرز على «تيك توك» |فيديوجراف
5 أيام .. شروط تقليل الاغتراب وخطوات ورابط التقديم لطلاب الثانوية العامة
سورة الملك قبل النوم.. لماذا أوصى النبي بالمداومة عليها كل ليلة؟
برلمانية: تحسن الأسعار نتيجة لنجاح السياسات المالية والانضباط في إدارة الموارد
مشمس بالجنوب ومائل للحرارة شمالًا.. توقعات بسقوط أمطار على القاهرة الكبرى وسيناء
هوذا منذ الآن جميع الأجيال تطوبني.. عظة الأنبا إرميا في نهضة العذراء
مندوب فلسطين بالجامعة العربية: نتنياهو هارب من العدالة ويرتكب أكبر الجرائم
وزير الخارجية: معبر رفح من الجانب المصري يعمل 24 ساعة.. وإسرائيل تعرقل دخول المساعدات
إسرائيل الكبري .. مصر ترد بقوة على تصريحات نتنياهو وتطالب بتوضيح عاجل
الإفتاء: وثيقة القاهرة أول ميثاق شرعي وأخلاقي لاستخدام الذكاء الاصطناعي في الفتوى
وزير الخارجية: الشرطة والإعمار في غزة بإشراف رئيس الوزراء الفلسطيني
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

هشام عبد العزيز: الإصلاح والنهضة خاض تجربة مهمة خلال مشاركته في انتخابات الشيوخ

انتخابات مجلس الشيوخ
انتخابات مجلس الشيوخ
محمود محسن

قال الدكتور هشام عبد العزيز رئيس حزب الإصلاح والنهضة، إنّ  الحزب خاض تجربة مهمة خلال مشاركته في انتخابات مجلس الشيوخ بمحافظة الإسكندرية، حيث دفع بثلاثة مرشحين سعوا إلى تمثيل الطبقة المتوسطة من خلال برامج متنوعة.

وأضاف، في مداخلة هاتفية ببرنامج "الشارع النيابي"، عبر قناة "إكسترا نيوز"،  أن كل مرشح ركّز على ملفات اجتماعية محددة مثل الحماية الاجتماعية والتعليم والمحليات، مضيفًا أن الحزب كان ثاني أكثر الأحزاب حضورًا بعد القائمة الرسمية في الإسكندرية، وهو ما يعكس قبول الشارع لممثليه، رغم ترشحه بشكل فردي.

وتابع، أنّ التجربة كشفت الحاجة إلى تطوير الأداء السياسي والتنظيمي، بما يمنح الحزب فرصة أقوى في المنافسة خلال الانتخابات المقبلة.

وذكر، أنّ الحزب نزل في انتخابات الشيوخ بشكل محدود في الإسكندرية فقط، لكنه يخطط الآن لتوسيع حضوره ليشمل محافظات البحيرة، وسوهاج، وأسيوط، وبني سويف، والمنوفية، والدقهلية، والجيزة، حيث توجد للحزب قواعد شعبية ونواب سابقون.

وحول الخطط المستقبلية لانتخابات مجلس النواب، قال عبد العزيز إن الحزب أصبح أكثر فهمًا للشريحة المستهدفة من الناخبين، ويعمل على تعزيز ثقة المواطنين من خلال تقديم برامج حقيقية تعبّر عن طموحاتهم.

وأوضح، أن الحزب يلتزم بخطاب سياسي يتماشى مع ثوابت الدولة الوطنية والأمن القومي، إلى جانب تقديم حلول واقعية وقابلة للتطبيق، مما يجعل مرشحيه أكثر قربًا من الطبقة المتوسطة والراغبين في مشاركة فعالة بالعملية السياسية.

حزب الإصلاح والنهضة انتخابات مجلس الشيوخ الإسكندرية المحليات انتخابات الشيوخ

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

طارق النبراوي نقيب المهندسين

قيد خريج دبلوم تجارة بجداول نقابة المهندسين.. والنبراوي يطالب بالتوضيح

بدرية طلبة

نقابة الممثلين تحول بدرية طلبة للتحقيق الفوري

سعر تذكرة حديقة الحيوان

في متناول الجميع.. كم سعر تذكرة حديقة الحيوان 2025؟

ربيع ياسين

بتتدخل في حياتي.. مشاجرة بين ابنة ربيع ياسين وخالتها وإصابتهما بالشيخ زايد

مستوطنين إسرائيلين

دولة عربية تعلن حالة الحرب مع الاحتلال وتمنع مواطنيه من دخول أراضيها

الإيجار القديم

كم ستدفع للمحل بدءًا من سبتمبر بعد تطبيق قانون الإيجار القديم؟

العام الدراسي الجديد

موعد بدء الدراسة لطلاب المدارس والخريطة الزمنية للعام الجديد .. قرارات نهائية

إبراهيم سعيد - نجم الأهلي والزمالك

فلوسي وفلوس بنتي.. طليقة إبراهيم سعيد: مفيش نفقة ولا سفر| إيه الحكاية

ترشيحاتنا

6 أطعمة قد تحمي الدماغ من الزهايمر.. تعرف عليها

6 أطعمة قد تحمي الدماغ من الزهايمر.. تعرف عليها

قطط

العلماء كشفوا السر.. لماذا تسقط القطط دائما على أقدامها؟

وسام أبو علي

مفاجأة بشأن رحيل وسام أبو علي إلى أمريكا.. هل يعود للأهلي؟

بالصور

بفستان حمالات ..مى حلمى تثير الجدل بإطلالتها فى إيطاليا

بفستان حمالات..مى حلمى تثير الجدل بإطلالتها فى إيطاليا
بفستان حمالات..مى حلمى تثير الجدل بإطلالتها فى إيطاليا
بفستان حمالات..مى حلمى تثير الجدل بإطلالتها فى إيطاليا

جورى بكر تثير الجدل بإطلالتها فى الساحل

جورى بكر تثير الجدل بإطلالتها فى الساحل
جورى بكر تثير الجدل بإطلالتها فى الساحل
جورى بكر تثير الجدل بإطلالتها فى الساحل

بسبب اتهامها بقتل زوجها.. صور بدرية طلبة قبل تصدرها الترند

بسبب اتهامها بقتل زوجها .. 10 صور لـ بدرية طلبة قبل تصدرها التريند
بسبب اتهامها بقتل زوجها .. 10 صور لـ بدرية طلبة قبل تصدرها التريند
بسبب اتهامها بقتل زوجها .. 10 صور لـ بدرية طلبة قبل تصدرها التريند

امتى تعرف القلق اتحول لمرض؟.. إليك علامات مميزة

القلق
القلق
القلق

فيديو

بدرية طلبة

أنا مافيا.. بدرية طلبة ترد على الهجوم عليا بتورطها في قضايا بيع الأعضاء

القوات المسلحة تنظم زيارات لعدد من طلبة الكليات العسكرية لمستشفى أهل مصر لعلاج الحروق

القوات المسلحة تنظم زيارات لطلبة الكليات العسكرية إلى مستشفى أهل مصر للحروق | فيديو وصور

أم ملك وأحمد

محتوى خادش.. الداخلية تعلن ضبط البلوجر أم ملك وأحمد

المتهمين

الداخلية تكشف تفاصيل اعتداء أشخاص على قائدي السيارات بالطريق الدولي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جمال عاشور

جمال عاشور يكتب: من المكتب إلى الميدان.. كيف يحقق محافظ المنيا معادلة التنمية والإنسان؟

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: المال والزواج ...كيف نمنع الحسابات من أن تفرق بيننا ؟

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: الإعلام المصري.. وشجاعة التغيير

منال الشرقاواي

منال الشرقاوي تكتب: التتر السينمائي.. حكاية ما قبل البداية وما بعد النهاية

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: انتقادات تعدت الحدود.. متى نتعلم فن التعليق على الآخر؟

المزيد