محمد صلاح يودّع مهاجم ليفربول برسالة مؤثرة

ودع الفرعون المصري محمد صلاح، مهاجم ليفربول، زميله السابق الأوروجوياني داروين نونيز، بعد رحيله عن صفوف الريدز.

وانتقل نونيز إلى صفوف فريق الهلال السعودي بعد 3 مواسم قضاها في آنفيلد.

ونشر صلاح مجموعة من الصور التي تجمعه بنونيز، عبر حسابه على "إنستجرام" وعلق قائلًا: "أعتبر نفسي محظوظًا بوجودك كزميل وصديق.. كنتَ دائمًا صادقًا، وجلبتَ طاقة إيجابية أينما ذهبت".

وأضاف: "لقد أضحكتنا، وأظهرتَ روحًا إيجابية في كل ما فعلت".

وختم: "سنفتقدك كثيرًا، وأتمنى لك كل التوفيق في ناديك الجديد".

ويفتتح ليفربول مشواره في الدوري الإنجليزي، يوم الجمعة المقبل، بمواجهة فريق بورنموث.