فلوس مشبوهة وشهرة زائفة.. كواليس غسيل أموال البلوجرز على «تيك توك» |فيديوجراف
5 أيام .. شروط تقليل الاغتراب وخطوات ورابط التقديم لطلاب الثانوية العامة
سورة الملك قبل النوم.. لماذا أوصى النبي بالمداومة عليها كل ليلة؟
برلمانية: تحسن الأسعار نتيجة لنجاح السياسات المالية والانضباط في إدارة الموارد
مشمس بالجنوب ومائل للحرارة شمالًا.. توقعات بسقوط أمطار على القاهرة الكبرى وسيناء
هوذا منذ الآن جميع الأجيال تطوبني.. عظة الأنبا إرميا في نهضة العذراء
مندوب فلسطين بالجامعة العربية: نتنياهو هارب من العدالة ويرتكب أكبر الجرائم
وزير الخارجية: معبر رفح من الجانب المصري يعمل 24 ساعة.. وإسرائيل تعرقل دخول المساعدات
إسرائيل الكبري .. مصر ترد بقوة على تصريحات نتنياهو وتطالب بتوضيح عاجل
الإفتاء: وثيقة القاهرة أول ميثاق شرعي وأخلاقي لاستخدام الذكاء الاصطناعي في الفتوى
وزير الخارجية: الشرطة والإعمار في غزة بإشراف رئيس الوزراء الفلسطيني
رياضة

الزمالك يتلقى عرضًا من نادي لوزيرن السويسري للتعاقد مع محمد السيد |تفاصيل

محمد السيد محمد
محمد السيد محمد
علا محمد

كشف الناقد الرياضي عمرو الدردير عن تلقي عرض من نادي لوزيرن السويسري إلى الزمالك للتعاقد مع محمد السيد .

وكتب عمرو الدردير عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: "ياسر إبراهيم مدافع الأهلي اشتكي من آلام في العضلة الخلفية قبل نهاية مران الفريق اليوم وسيخضع لفحص طبي غدًا لحسم موقفه من مباراة فاركو".

كشف الإعلامي خالد الغندور عن موقف اللاعب محمد السيد من التجديد نهائياً مع نادي الزمالك.

وكتب خالد الغندور عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: "محمد السيد لاعب الزمالك يرفض التجديد نهائيًا و يرغب في الاحتراف الخارجي".
في السياق ذاته رفض محمد السيد، لاعب وسط الزمالك، العرض المقدم من إدارة النادي لتجديد تعاقده الذي ينتهي بنهاية الموسم المقبل.

ويمتلك محمد السيد عروضًا من أندية منافسة أبرزها بيراميدز، في حين دخل النادي الأهلي على خط المفاوضات، مترقبًا موقف اللاعب النهائي.

وعرض الزمالك مبلغًا ماليًا على اللاعب لتجديد عقده، إلا أن محمد السيد لم يُبدِ موافقة، مفضلًا تأجيل الحسم لحين دراسة العروض الأخرى.

وتسعى إدارة الكرة في الزمالك لعقد جلسة جديدة مع اللاعب عقب غلق باب القيد الصيفي مباشرة، في محاولة للتوصل إلى اتفاق نهائي بشأن التجديد.

وفي حال تعثر المفاوضات، قد تلجأ الإدارة لاتخاذ قرار حاسم بشأن مستقبل اللاعب داخل الفريق.

طارق النبراوي نقيب المهندسين

قيد خريج دبلوم تجارة بجداول نقابة المهندسين.. والنبراوي يطالب بالتوضيح

بدرية طلبة

نقابة الممثلين تحول بدرية طلبة للتحقيق الفوري

سعر تذكرة حديقة الحيوان

في متناول الجميع.. كم سعر تذكرة حديقة الحيوان 2025؟

ربيع ياسين

بتتدخل في حياتي.. مشاجرة بين ابنة ربيع ياسين وخالتها وإصابتهما بالشيخ زايد

مستوطنين إسرائيلين

دولة عربية تعلن حالة الحرب مع الاحتلال وتمنع مواطنيه من دخول أراضيها

الإيجار القديم

كم ستدفع للمحل بدءًا من سبتمبر بعد تطبيق قانون الإيجار القديم؟

العام الدراسي الجديد

موعد بدء الدراسة لطلاب المدارس والخريطة الزمنية للعام الجديد .. قرارات نهائية

إبراهيم سعيد - نجم الأهلي والزمالك

فلوسي وفلوس بنتي.. طليقة إبراهيم سعيد: مفيش نفقة ولا سفر| إيه الحكاية

البابا تواضروس

حكايات الشجرة المغروسة.. خلاص العالم والثالوث في بشارة الملاك للعذراء بعظة البابا الأسبوعية

الأنبا إرميا

الأنبا إرميا يشهد الجلسة الختامية لمؤتمر الإفتاء العالمي العاشر

رسامة شمامسة جدد

رسامة 15 أغنسطس.. وافتقاد كنائس كونكورد وهيوارد بالـ "الأرشيديوسس"

بفستان حمالات ..مى حلمى تثير الجدل بإطلالتها فى إيطاليا

جورى بكر تثير الجدل بإطلالتها فى الساحل

بسبب اتهامها بقتل زوجها.. صور بدرية طلبة قبل تصدرها الترند

امتى تعرف القلق اتحول لمرض؟.. إليك علامات مميزة

بدرية طلبة

أنا مافيا.. بدرية طلبة ترد على الهجوم عليا بتورطها في قضايا بيع الأعضاء

القوات المسلحة تنظم زيارات لعدد من طلبة الكليات العسكرية لمستشفى أهل مصر لعلاج الحروق

القوات المسلحة تنظم زيارات لطلبة الكليات العسكرية إلى مستشفى أهل مصر للحروق | فيديو وصور

أم ملك وأحمد

محتوى خادش.. الداخلية تعلن ضبط البلوجر أم ملك وأحمد

المتهمين

الداخلية تكشف تفاصيل اعتداء أشخاص على قائدي السيارات بالطريق الدولي

جمال عاشور

جمال عاشور يكتب: من المكتب إلى الميدان.. كيف يحقق محافظ المنيا معادلة التنمية والإنسان؟

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: المال والزواج ...كيف نمنع الحسابات من أن تفرق بيننا ؟

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: الإعلام المصري.. وشجاعة التغيير

منال الشرقاواي

منال الشرقاوي تكتب: التتر السينمائي.. حكاية ما قبل البداية وما بعد النهاية

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: انتقادات تعدت الحدود.. متى نتعلم فن التعليق على الآخر؟

