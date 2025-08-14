خبير: اليمين المتطرف لم يعترف بالدولة الفلسطينية.. ومصر تعرقل تحقيق أهدافه

قال الدكتور رامي عاشور أستاذ العلاقات الدولية إن الإعلام العبري أحد الأدوات السياسية، والذي يحدث نزع من اضطراب الموقف وصناعة رأي عام معين للضغط على النظام للتحرك في مسار معين.

الضغط الشعبي للمواجهة

وأشار إلى أنه من الممكن أن يخرج بتصريحات تهدف إلى حالة من الضغط الشعبي للمواجهة، وذلك هو الأمر المطلوب، مشيرا إلى أن المواجهة هنا تستهدف التبرير إلى أنه محاط ببيئة عدائية.

وأكد على أنه من خلال هذا الترويج يستقطب دعم أمريكي أكبر ومطلق لتنفيذ كافة الأجندة، لافتا إلى أن أول تلك الأجندة احتلال قطاع غزة وضم الضفة، أي ضم ما تبقى من القطاع، وتلك هي الخطوة الأولى نحو تحقيق الإمبراطورية من وجهة نظر الدولة اليهودية.

وأوضح أن اليمين المتطرف لم يعترف بالدولة الفلسطينية، وذلك لأنها تقف عقبة أمام تحقيق طموحهم، ومصر تريد تعطيل تحقيق هذا الهدف.