أصحاب أمراض الجهاز التنفسي .. كيف تحمي نفسك من موجة الحر الشديد؟

مع ارتفاع درجات الحرارة بشكل غير مسبوق خلال فصل الصيف، يصبح أصحاب أمراض الجهاز التنفسي مثل الربو، والحساسية الصدرية، والتهاب الشعب الهوائية أكثر عرضة للمضاعفات الصحية.

إليك أهم النصائح لتجنب المخاطر في موجة الحر:

1. تجنب الخروج في أوقات الذروة: حاول البقاء في المنزل بين الساعة 11 صباحًا و4 عصرًا، حيث تكون أشعة الشمس في أقوى حالاتها.



2. الترطيب المستمر: تناول كميات كافية من الماء والعصائر الطبيعية لتفادي الجفاف، الذي قد يزيد من صعوبة التنفس.



3. الحفاظ على برودة المكان: استخدام المراوح أو التكييف، مع التأكد من نظافة الفلاتر لتجنب انتشار الغبار.



4. ارتداء كمامة قطنية خفيفة بالخارج: تساعد في تقليل استنشاق الهواء الساخن المحمل بالأتربة.



5. متابعة العلاج بانتظام: عدم إهمال الأدوية الموصوفة من الطبيب، وحمل بخاخ الربو أو موسعات الشعب في أي مكان.



المصدر Health line