قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
غرامة قد تصل لمليون جنيه.. عقوبة رادعة لـ سرقة الكهرباء
الرئيس السيسي يوجه برقمنة تراث الإذاعة والتلفزيون وإنشاء موقع عالمي لإذاعة القرآن الكريم
مركز الأزهر يكشف عن 5 أمور أوصى بها النبي.. فاغتنمها تكن أسعد الناس
الأهلي يُعلن عن قميصه الثالث في الموسم الجديد .. شاهد
بعت الفلوس على حساب زوجته.. صراف يستولى على أموال شركة أدوية
27 و28 أغسطس.. بدء جولة الإعادة بانتخابات مجلس الشيوخ داخل مصر
وظائف خالية للمعلمين في المدارس المصرية اليابانية عبر هذا الرابط ..قدم الآن
يحمل سلاح ناري.. الداخلية تكشف تفاصيل تعدي رجل على سيدة بالإسكندرية
سموتريتش : قيام دولة فلسطينية يعرض وجود إسرائيل للخطر
قبل مباراة فاركو.. الخطيب يصدرا قرارا عاجلا في الأهلي| ماذا حدث؟
بدون ما تتعب نفسك.. الاستعلام عن مخالفات المرور من مكانك
وظائف المدارس المصرية اليابانية .. ننشر شروط وضوابط التقديم
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

انتظام امتحانات الدور الثاني بالدبلومات الفنية بالغربية.. ولا شكاوي من الطلاب

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
الغربية أحمد علي

انتظمت فى محافظة الغربية، اليوم الخميس، امتحانات الدور الثانى للدبلومات الفنية فى يومها السادس، والتى يؤديها 8123 طالب وطالبة داخل 14 لجنة على مستوى مراكز ومدن المحافظة.

انتظام لجان الدبلومات الفنيه بالغربية 


وكان ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، قد أكد أنه تم تنفيذ توجيهات محافظ الغربية بالتنسيق مع رؤساء المدن والأحياء فى تجهيز محيط اللجان ورفع الاشغالات  وتهيئة مناخ مناسب للطلاب لأداء الامتحان،وذلك  لاستقبال امتحانات الدور الثانى للدبلومات الفنية بجميع نوعياتها "الزراعي، الصناعي، التجاري، الفندقي، المزدوج، للعام الدراسي ٢٠٢٥/٢٠٢٤.

توجيهات وكيل التعليم بالغربية 


وأشار «حسن» إلى أنه تم تسليم العصا الالكترونية للكشف عن أجهزة المحمول والسماعات والساعات الالكترونية لجميع اللجان، كما تم تجهيز اللجان بالأثاث المناسب للطلاب، حرصا على توفير الراحة لهم، وتم تجهيز جميع اللجان بالإضاءة الجيدة والمراوح، وتم التأكد من سلامة تركيبها وتأمينها، لضمان التهوية الجيدة والإضاءة اللازمة للطلاب اثناء سير الامتحانات.

تنبيهات علي الطلاب والطالبات 

وأضاف وكيل الوزارة، أنه تم تشكيل غرفة العمليات الرئيسية بالمديرية، والفرعية بالإدارات التعليمية، لمتابعة سير امتحانات الدبلومات الفنية أولا بأول، وتذليل كافة العقبات التي قد تواجه رؤساء اللجان، وحل جميع المشكلات التي قد تواجه سير الامتحان، مؤكداً أنه تم التنبيه بالالتزام بالقرارات والتعليمات والضوابط المنظمة للامتحانات، وعدم اصطحاب التليفون المحمول أو أي وسيلة الكترونية سلكية أو لاسلكية من شأنها المساعدة على الغش، والتنبيه بتوفير الجو المناسب للطلاب لأداء الامتحانات بصورة طيبة، مع الحزم والانضباط، حفاظاً على صالح الطلاب وتحقيقاً لمبدأ تكافؤ الفرص بين الطلاب.

اخبار محافظة الغربية تعليم الغربية دعم الأسر والعائلات طلاب وطالبات الدبلومات الفنيه

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الفراخ

بكام الفراخ النهاردة؟.. مفاجأة جديدة في أسعار الدواجن والبيض اليوم الخميس

قرارات حكومية جديدة بشأن الإيجار القديم

قرارات حكومية جديدة بشأن الإيجار القديم

رسميًا.. أسعار البنزين في مصر اليوم الخميس 14 أغسطس 2025

رسميًا.. أسعار البنزين في مصر اليوم الخميس 14 أغسطس 2025

الطقس في مصر

أمطار صيفية بهذه المناطق.. الأرصاد تكشف عن تغير مفاجئ في حالة الطقس

سيارة الفتيات

على بعد خطوة من الموت.. القصة الكاملة لمطاردة فتيات داخل سيارة بطريق الواحات

انغام

بكرة يوم مرتقب.. محمود سعد يكشف تفاصيل حالة أنغام قبل نتائج التحاليل

شوبير

مش شغلتك.. شوبير يرد على طارق سليمان بعد تصريحاته عن الأهلي

متى ينزل الله إلى السماء

متى ينزل الله إلى سماء الدنيا كل يوم؟.. بهذه الساعة قبل الفجر

ترشيحاتنا

ارشيفي

مستودع ذخائر عسكرية .. سماع دوي انفجارات قوية في مدينة إدلب

العراق -علم

العراق : تصريحات نتنياهو بشأن إسرائيل الكبري إستفزازية وتستدعي تحركا فاعلا

سوريا - علم

الأمم المتحدة : العنف الطائفي في سوريا يرقى إلى جرائم حرب

بالصور

في لفتة إنسانية .. زوجة تتبرع بجزء من كبدها لإنقاذ حياة ضرتها

زوجة أولى تنقذ حياة ضرتها وتشاركه في التبرع لها بالأعضاء
زوجة أولى تنقذ حياة ضرتها وتشاركه في التبرع لها بالأعضاء
زوجة أولى تنقذ حياة ضرتها وتشاركه في التبرع لها بالأعضاء

استخراج كعب عمل في يوم.. الأماكن والأوراق المطلوبة

استخراج كعب عمل
استخراج كعب عمل
استخراج كعب عمل

شاهد ياسمين صبري بلوك جديد تثير السوشيال ميديا

ياسمين صبري
ياسمين صبري
ياسمين صبري

طريقة عمل البطاطس المهروسة

طريقة عمل البطاطس المهروسة
طريقة عمل البطاطس المهروسة
طريقة عمل البطاطس المهروسة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جمال عاشور

جمال عاشور يكتب: من المكتب إلى الميدان.. كيف يحقق محافظ المنيا معادلة التنمية والإنسان؟

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: المال والزواج ...كيف نمنع الحسابات من أن تفرق بيننا ؟

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: الإعلام المصري.. وشجاعة التغيير

منال الشرقاواي

منال الشرقاوي تكتب: التتر السينمائي.. حكاية ما قبل البداية وما بعد النهاية

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: انتقادات تعدت الحدود.. متى نتعلم فن التعليق على الآخر؟

المزيد