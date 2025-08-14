انتظام امتحانات الدور الثاني بالدبلومات الفنية بالغربية.. ولا شكاوي من الطلاب

انتظمت فى محافظة الغربية، اليوم الخميس، امتحانات الدور الثانى للدبلومات الفنية فى يومها السادس، والتى يؤديها 8123 طالب وطالبة داخل 14 لجنة على مستوى مراكز ومدن المحافظة.

انتظام لجان الدبلومات الفنيه بالغربية



وكان ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، قد أكد أنه تم تنفيذ توجيهات محافظ الغربية بالتنسيق مع رؤساء المدن والأحياء فى تجهيز محيط اللجان ورفع الاشغالات وتهيئة مناخ مناسب للطلاب لأداء الامتحان،وذلك لاستقبال امتحانات الدور الثانى للدبلومات الفنية بجميع نوعياتها "الزراعي، الصناعي، التجاري، الفندقي، المزدوج، للعام الدراسي ٢٠٢٥/٢٠٢٤.

توجيهات وكيل التعليم بالغربية



وأشار «حسن» إلى أنه تم تسليم العصا الالكترونية للكشف عن أجهزة المحمول والسماعات والساعات الالكترونية لجميع اللجان، كما تم تجهيز اللجان بالأثاث المناسب للطلاب، حرصا على توفير الراحة لهم، وتم تجهيز جميع اللجان بالإضاءة الجيدة والمراوح، وتم التأكد من سلامة تركيبها وتأمينها، لضمان التهوية الجيدة والإضاءة اللازمة للطلاب اثناء سير الامتحانات.

تنبيهات علي الطلاب والطالبات

وأضاف وكيل الوزارة، أنه تم تشكيل غرفة العمليات الرئيسية بالمديرية، والفرعية بالإدارات التعليمية، لمتابعة سير امتحانات الدبلومات الفنية أولا بأول، وتذليل كافة العقبات التي قد تواجه رؤساء اللجان، وحل جميع المشكلات التي قد تواجه سير الامتحان، مؤكداً أنه تم التنبيه بالالتزام بالقرارات والتعليمات والضوابط المنظمة للامتحانات، وعدم اصطحاب التليفون المحمول أو أي وسيلة الكترونية سلكية أو لاسلكية من شأنها المساعدة على الغش، والتنبيه بتوفير الجو المناسب للطلاب لأداء الامتحانات بصورة طيبة، مع الحزم والانضباط، حفاظاً على صالح الطلاب وتحقيقاً لمبدأ تكافؤ الفرص بين الطلاب.