محافظات

حياة كريمة.. انتهاء تنفيذ 139 مشروعا خدميا فى 28 قرية بالوادي الجديد

منصور ابوالعلمين

أكدت محافظة الوادى الجديد، إنتهاء تنفيذ مشروعات مبادرة حياة كريمة بقرى الفرافرة بإجمالى 139 مشروعا، داخل 28 قرية، والتى تضمنت تنفيذ 8 وحدات طب أسرة وتجهيزها بأحدث الخدمات الطبية والتي تضم عيادات بالتخصصات المختلفة ومعامل تحاليل وخدمات تنظيم الأسرة وصيدلية؛ لتوفير خدمات طبية متميزة وغير مسبوقة لأهالي القرى.

كما جرى تنفيذ عدة مشروعات فى قرى الفرافرة، تضمنت إنشاء 10 ملاعب خماسية، و8 مراكز شباب، و6 مجمعات زراعية، و8 نقاط إسعاف، و8 وحدات صحية، و6 مجمعات مصالح حكومية، كما انتهت أعمال مجمعات الخدمات، والمجمعات الزراعية، والوحدات الصحية ونقاط الإسعاف بنسبة 100%.

وجرى تنفيذ وحدة كهرباء إضافية بمحطة كهرباء الفرافرة بقدرة 3,8 ميجاوات وذلك لدعم قدرة المحطة واستيعاب الأحمال المستقبلية ، و زيادة إجمالي قدرة المحطة ل 12 ميجاوات لتغطية احتياجات مشروعات " حياة كريمة" بنطاق المركز من الطاقة الكهربائية.

كما تم ادخال 3 مدارس جديدة بالفرافرة الخدمة ضمن مبادرة حياة كريمة، وهى مدارس طلعت ضرغام التعليم الأساسي والزراعة 10 للتعليم الأساسى والأمل الابتدائية، وذلك بالمبادرة الرئاسية حياة كريمة لتطوير الريف المصرى والتوسع في بناء وتأهيل المدارس لخدمة الأجيال الجديدة والتي تضم إنشاء 11 مدرسة متنوعة و110 فصول.

