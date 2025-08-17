هل من الأفضل تناول الفيتامينات في الصباح أم في الليل؟

يعتمد تناول المكملات الغذائية صباحًا أو مساءً على نوع المكمل الغذائي الذي تستفسر عنه، عادةً ما تُؤخذ الفيتامينات القابلة للذوبان في الماء على معدة فارغة، بينما تُمتص الفيتامينات القابلة للذوبان في الدهون بشكل أفضل مع الطعام، والذي قد يكون في أي وقت من اليوم.

أفضل وقت لتناول المكملات الغذائية

يؤثر توقيت تناول المكملات الغذائية على مدى امتصاص الجسم لها، وبالتالي على فعاليتها، يعتمد أفضل وقت لتناول المكمل الغذائي، وما إذا كان يُنصح بتناوله مع الطعام أم بدونه، على قابلية ذوبان كل مكمل غذائي، تشير القابلية للذوبان إلى كيفية ذوبان المادة - سواءً في الماء أو الدهون - مما يؤثر على كيفية امتصاص الجسم لها.

الفيتامينات القابلة للذوبان في الماء ، مثل فيتامينات C وB6، لا يتم تخزينها في الجسم وعادة ما يتم تناولها على معدة فارغة مع الماء من أجل امتصاص أفضل.

تحتاج الفيتامينات التي تذوب في الدهون مثل A وD وE وK إلى الدهون الغذائية ليتم امتصاصها بشكل صحيح ويجب تناولها مع الوجبات التي تحتوي على بعض الدهون

وجدت إحدى الدراسات أن تناول فيتامين ب2 في الصباح وفيتامينات ب6، ج ، هـ ، وحمض الفوليك في المساء كان مرتبطًا بانخفاض خطر الوفاة بسبب أمراض القلب.

يختلف أفضل وقت لتناول المكملات الغذائية باختلاف التركيبة، لذا تأكد من اتباع الإرشادات الموجودة على ملصق المنتج أو من مقدم الرعاية الصحية.

المصدر verywellhealth