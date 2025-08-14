قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مصر تدين بشدة الإعلان عن خطة لبناء 3400 وحدة سكنية في الضفة الغربية
لمدة 12 يوما.. تفاصيل غلق طريق الكورنيش جزئيا بالمنتزه شرقي الإسكندرية
القافلة الـ 15 من المساعدات المصرية تصل معبر رفح رغم العراقيل | فيديو
كواليس وفاة شاب إثر إجرائه عملية جراحية بمستشفى خاص في المحلة
إعلان عبري يكشف ملامح الخطة العسكرية الإسرائيلية الواسعة لاجتياح غزة
الداخلية تضبط المتهمين بمطاردة فتيات طريق الواحات| فيديو
بعد حادث طعـ.ـن .. وزير الأوقاف يطمئن على الحالة الصحية لـ إمام مسجد في قنا
الفئات المحرومة من الحصول على الوحدات بديلة الإيجار القديم .. رئيس إسكان النواب يوضح
القبض على شخص استعرض بسيارته في طريق «السويس - القاهرة»
رئيس الأركان يقدم التهنئة لـ صدام خليفة حفتر نائب القائد العام للجيش الليبي
هل يجوز الاستغفار بنية قضاء حاجة دنيوية .. ماذا قال علماء الفتوى؟
القبض على عصابة تستغل الأطفال في التسول بالعجوزة والدقي
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
أخبار العالم

إعلان عبري يكشف ملامح الخطة العسكرية الإسرائيلية الواسعة لاجتياح غزة

محمود نوفل

صادق رئيس أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي، إيال زامير، على الفكرة المركزية للخطة العسكرية الإسرائيلية الواسعة لاجتياح مدينة غزة وشمال القطاع، والتي تمتد حتى أواخر 2026، استنادًا لقرار المجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية (الكابينت).

تعبئة احتياط غير مسبوقة

وبحسب صحيفة واينت العبرية فإن الخطة تتضمن استدعاء ما بين 80 إلى 100 ألف جندي احتياط عبر أوامر استدعاء رقم 8 ، في خطوة استثنائية من حيث حجم التعبئة و ذلك استعدادًا لمناورة عسكرية عميقة تشمل مناطق ذات كثافة عمرانية عالية، خاصة الأبراج السكنية غرب المدينة، ومواجهة حركة حماس.

تفاصيل المناورة الميدانية

وستعقد قيادة الجيش جولات نقاش إضافية خلال الأيام المقبلة، لحسم تفاصيل أسلوب التنفيذ وخطط التوغل، تمهيدًا لعرضها على الكابينت قبل الانتقال إلى مرحلة إجراءات المعركة داخل الفرق والألوية المكلّفة بالتقدم الميداني.

وبحسب تفاصيل الخطة ، فإنه من المتوقع أن تتواصل العمليات البرية الإضافية في غزة وشمال القطاع على مراحل، مع تركيز على تفكيك التحصينات في المناطق الغربية المليئة بالأبراج.

وبحسب المصدر ذاته ، فتستند التقديرات الجديدة إلى تجارب حروب سابقة في 2008 و2014، التي كشفت صعوبة تحقيق حسم عسكري سريع في بيئة حضرية مكتظة، ما يجعل إطالة أمد العمليات حتى 2026 خيارًا مطروحًا بقوة، وفق خبراء عسكريين إسرائيليين.


 

قرارات حكومية جديدة بشأن الإيجار القديم

قرارات حكومية جديدة بشأن الإيجار القديم

سعر الفراخ

بكام الفراخ النهاردة؟.. مفاجأة جديدة في أسعار الدواجن والبيض اليوم الخميس

رسميًا.. أسعار البنزين في مصر اليوم الخميس 14 أغسطس 2025

رسميًا.. أسعار البنزين في مصر اليوم الخميس 14 أغسطس 2025

سيارة الفتيات

على بعد خطوة من الموت.. القصة الكاملة لمطاردة فتيات داخل سيارة بطريق الواحات

حادث طريق الواحات

تفاصيل الحالة الصحية لـ 3 فتيات بواقعة مطاردة طريق الواحات

شوبير

مش شغلتك.. شوبير يرد على طارق سليمان بعد تصريحاته عن الأهلي

متى ينزل الله إلى السماء

متى ينزل الله إلى سماء الدنيا كل يوم؟.. بهذه الساعة قبل الفجر

المتهمتين + دعارة القاهرة الجديدة

قرار عاجل ضد سيدتين أجنبيتين تقودان شبكة للأعمال المنافية للآداب بالقاهرة الجديدة

جهاز لوحي

بأداء عالي.. جهاز لوحي جديد يغزو الأسواق إليك أهم مواصفاته

هواتف فيفو

بمواصفات احترافية .. فيفو تغزو الأسواق بسلسلة هواتف جديدة إليك أهم مواصفاتها

جهاز آيباد

أبل تطرح جهاز iPad mini .. تعرف على السعر والمزايا

في لفتة إنسانية .. زوجة تتبرع بجزء من كبدها لإنقاذ حياة ضرتها

استخراج كعب عمل في يوم.. الأماكن والأوراق المطلوبة

شاهد ياسمين صبري بلوك جديد تثير السوشيال ميديا

طريقة عمل البطاطس المهروسة

ابراهيم سعيد

حجزت على أملاكه.. طليقة إبراهيم سعيد تحاصره وتمنعه من السفر

المتهمين

الداخلية تضبط المتهمين بمطاردة فتيات طريق الواحات| فيديو

جمال عاشور

جمال عاشور يكتب: من المكتب إلى الميدان.. كيف يحقق محافظ المنيا معادلة التنمية والإنسان؟

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: المال والزواج ...كيف نمنع الحسابات من أن تفرق بيننا ؟

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: الإعلام المصري.. وشجاعة التغيير

منال الشرقاواي

منال الشرقاوي تكتب: التتر السينمائي.. حكاية ما قبل البداية وما بعد النهاية

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: انتقادات تعدت الحدود.. متى نتعلم فن التعليق على الآخر؟

