إعلان عبري يكشف ملامح الخطة العسكرية الإسرائيلية الواسعة لاجتياح غزة

صادق رئيس أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي، إيال زامير، على الفكرة المركزية للخطة العسكرية الإسرائيلية الواسعة لاجتياح مدينة غزة وشمال القطاع، والتي تمتد حتى أواخر 2026، استنادًا لقرار المجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية (الكابينت).

تعبئة احتياط غير مسبوقة

وبحسب صحيفة واينت العبرية فإن الخطة تتضمن استدعاء ما بين 80 إلى 100 ألف جندي احتياط عبر أوامر استدعاء رقم 8 ، في خطوة استثنائية من حيث حجم التعبئة و ذلك استعدادًا لمناورة عسكرية عميقة تشمل مناطق ذات كثافة عمرانية عالية، خاصة الأبراج السكنية غرب المدينة، ومواجهة حركة حماس.

تفاصيل المناورة الميدانية

وستعقد قيادة الجيش جولات نقاش إضافية خلال الأيام المقبلة، لحسم تفاصيل أسلوب التنفيذ وخطط التوغل، تمهيدًا لعرضها على الكابينت قبل الانتقال إلى مرحلة إجراءات المعركة داخل الفرق والألوية المكلّفة بالتقدم الميداني.

وبحسب تفاصيل الخطة ، فإنه من المتوقع أن تتواصل العمليات البرية الإضافية في غزة وشمال القطاع على مراحل، مع تركيز على تفكيك التحصينات في المناطق الغربية المليئة بالأبراج.

وبحسب المصدر ذاته ، فتستند التقديرات الجديدة إلى تجارب حروب سابقة في 2008 و2014، التي كشفت صعوبة تحقيق حسم عسكري سريع في بيئة حضرية مكتظة، ما يجعل إطالة أمد العمليات حتى 2026 خيارًا مطروحًا بقوة، وفق خبراء عسكريين إسرائيليين.



