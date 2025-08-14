استمرار اجتماعات القاهرة بين وفد "حماس" والمسؤولين المصريين

كشفت مصادر مصرية لقناة "القاهرة الإخبارية" عن استمرار الاجتماعات في القاهرة بين وفد من حركة حماس ومسؤولين مصريين، في إطار الجهود المبذولة لمتابعة تطورات الأوضاع على الساحة الفلسطينية.

وأكدت المصادر أن هذه اللقاءات تأتي في سياق التنسيق المستمر بين الجانبين، مشيرة إلى أن الاجتماعات تبحث عدة ملفات، من بينها التهدئة في قطاع غزة، وملف المصالحة الفلسطينية الداخلية، إضافة إلى الملف الإنساني في القطاع.

وتأتي هذه الاجتماعات في ظل تحركات مصرية مكثفة تهدف إلى تهدئة الأوضاع، وضمان الاستقرار في الأراضي الفلسطينية، بالتزامن مع تصاعد التوترات في المنطقة خلال الفترة الأخيرة.