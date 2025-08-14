مندوب فلسطين بالجامعة العربية: طالبنا حماس بضرورة تسليم الحكم والسلاح للقيادة الفلسطينية

أكد السفير مهند العكلوك مندوب فلسطين لدى جامعة الدول العربية، أن القيادة الفلسطينية لديها رؤية لقطاع غزة عرضت على القمة العربية والمجتمع الدولي وفي مؤتمر حل الدولتين.

وقال مهند العكلوك في حواره على قناة " الأولى الفضائية ، :" نريد لدولة فلسطين ان تتولى جميع مسؤوليات الحكم الأمنية والسياسية والاقتصادية في جميع الأراضي المحتلة ".

وتابع مهند العكلوك :" قطاع غزة جزء لا يتجزأ من فلسطين ورؤية القيادة الفلسطينية ان تتولى الحكومة الفلسطينية مسؤوليات الحكم في غزة ".

واكمل مهند العكلوك :" ويكون ذلك في إطار قانون واحد وسلاح شرعي واحد وهذا ما قدمته القيادة الفلسطينية للعالم ".

ولفت مهند العكلوك :" طالبنا الاخوة في حماس بضرورة إعلانهم تسليم الحكم والسلاح للقيادة الفلسطينية في اليوم التالي للحرب".

