صنعاء تشتعل لمقتل أنس الشريف .. آلاف اليمنيين يتظاهرون تنديدًا بالإبادة الجماعية في غزة
تطالب باعتراف نووي .. كوريا الشمالية تؤكد رفضها التفاوض مع أمريكا
مصدر مقرب من أحمد عبد القادر يكشف حقيقة تقديمه شكوى ضد الأهلي
بكرة يوم مرتقب.. محمود سعد يكشف تفاصيل حالة أنغام قبل نتائج التحاليل
مفتوح الآن.. رابط مباشر للتسجيل بمرحلة تقليل الاغتراب والتحويلات
تفاصيل اختبارات القدرات للطلاب الحاصلين على شهادات معادلة والأوراق المطلوبة
فضل الاستغفار في الثلث الأخير من الليل.. الإفتاء تكشف 4 فضائل
صربيا .. تصاعد الاشتباكات بين المحتجين ومؤيدي الحكومة لليوم الثاني
أمطار صيفية بهذه المناطق.. الأرصاد تكشف عن تغير مفاجئ في حالة الطقس
على حساب توتنهام.. باريس سان جيرمان بطلا للسوبر الأوروبي للمرة الأولى في تاريخه
خرق جديد لوقف إطلاق النار.. إسرائيل تغير على جنوب لبنان وسقوط مصابين
مندوب فلسطين بالجامعة العربية: طالبنا حماس بضرورة تسليم الحكم والسلاح للقيادة الفلسطينية

مندوب فلسطين بالجامعة العربية
مندوب فلسطين بالجامعة العربية
هاني حسين

أكد السفير مهند العكلوك مندوب فلسطين لدى جامعة الدول العربية، أن  القيادة الفلسطينية  لديها رؤية لقطاع غزة عرضت على القمة العربية والمجتمع الدولي وفي مؤتمر حل الدولتين.

وقال مهند العكلوك في حواره على قناة " الأولى الفضائية ، :"  نريد لدولة فلسطين ان تتولى جميع مسؤوليات الحكم الأمنية والسياسية  والاقتصادية في جميع الأراضي المحتلة ".

وتابع مهند العكلوك :" قطاع غزة جزء لا يتجزأ من فلسطين ورؤية القيادة الفلسطينية ان تتولى الحكومة الفلسطينية مسؤوليات الحكم في غزة ".

واكمل مهند العكلوك :" ويكون ذلك في إطار قانون واحد وسلاح شرعي واحد وهذا ما قدمته القيادة الفلسطينية للعالم ".

ولفت مهند العكلوك :" طالبنا الاخوة في حماس بضرورة إعلانهم تسليم الحكم والسلاح  للقيادة الفلسطينية في اليوم التالي للحرب".
 

