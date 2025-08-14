وفاة شخص وإصابة 20 آخرين في انقلاب سيارة عمال بطريق القاهرة الإسماعيلية الصحراوي

لقي شخص مصرعه وأُصيب 20 آخرون في حادث انقلاب سيارة ربع نقل محمّلة بأشخاص، وقع صباح اليوم عند أول وصلة أبو سلطان في اتجاه طريق القاهرة – الإسماعيلية الصحراوي بمركز فايد.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسماعيلية إخطاراً من غرفة عمليات شرطة النجدة يفيد بورود بلاغ عن وفاة شخص وإصابة 20 عاملا جراء انقلاب سيارة عمال على طريق القاهرة الإسماعيلية الصحراوى وتم نقلهم لمستشفى فايد بالإسماعيلية.

ووجه اللواء محمد عامر مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية بسرعة رفع آثار الحادث لتسيير الحركة المرورية، بينما دفع مرفق هيئة الإسعاف بالاسماعيلية بعدد من السيارات لنقل المصابين لمستشفى فايد التخصصي التابع للهيئة العامة للرعاية الصحية لتلقيهم العلاج اللازم.

تحرر محضر بالحادث وأخطرت جهات التحقيق لمباشرة التحقيقات وسؤال المصابين حول ملابسات الحادث وجار إجراءات وتصريح الدفن.