تباطؤ تفتيش شاحنات المساعدات في كرم أبو سالم يعرقل الإغاثة لغزة
مستشفى النجوم.. آخر التطورات الصحية لـ حياة الفهد وأنغام وليلي علوي
ترامب: واشنطن أخطر من دول العالم الثالث ومسؤوليها يزورون إحصاءات الجريمة
العراف في قبضة الداخلية| نصاب وليس مصريا.. ما القصة؟
قفلوا عليهمم الطريق.. الكشف عن ملابسات مطاردة طريق الواحات وهوية المتهمين | تغطية خاصة
القابضة للكهرباء تعلن عن وظائف جديدة.. تعرف على المهن المطلوبة والشروط
ذروتها اليوم.. درجة الحرارة 42 في الظل.. ومحافظ أسوان يعلن حالة الطوارئ
أسماء لجنة تحكيم برنامج The Voice قبل انطلاقه
4 أجانب على الدكة.. خالد الغندور يثير الجدل بشأن مستوى لاعبي الأهلي
السلطة الفلسطينية تدين مخطط الاحتلال لمصادقة استيطانية جديدة في الضفة الغربية
محمد صلاح على أعتاب رقم قياسي جديد في افتتاح الدوري الإنجليزي
لجان حصر الإيجار القديم السكني.. رئيس إسكان النواب يوضح دورها
تنفيذًا لتوجيهات وزير الرياضة.. "المدن" تطلق حملة تجهيز مرافق ومنشآت "الجزيرة 2" بـ 6 أكتوبر

ياسمين تيسير

تنفيذًا لتوجيهات الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، أطلقت شركة المدن للخدمات الرياضية والشابية، التابعة لوزارة الشباب والرياضة، حملة تجهيز وتنظيف كل منشآت ومرافق مركز التنمية الشبابية "الجزيرة 2 " بالسادس من أكتوبر، لتهيئة كل المنشآت فى أبهى صورها أمام كل رواد المركز وأمام أبطالنا في كافة الألعاب الرياضية .

ونجحت شركة المدن للخدمات الرياضية والشبابية في الفترة الماضية في إنجاز العديد من الأعمال المتنوعة سواء المتعلقة بالأعمال الإنشائية المتنوعة لوزارة الشباب والرياضة أو التعامل مع القطاع الخاص، وهو ما تم بناء على مجهود كبير للإدارة التنفيذية لشركة المدن .

كما وقعت شركة المدن للخدمات الرياضية والشبابية في الفترة الماضية بروتوكول تعاون مشترك مع نادي جامعة حلوان في إطار خطة الوزارة لدعم الاستثمار الرياضي داخل الحرم الجامعي، وتطوير البنية التحتية الرياضية ودعم المواهب وتوسيع قاعدة الممارسة الرياضية بين طلاب الجامعات.

وأشاد وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي بالجهود الكبيرة المبذولة من شركة المدن في كافة الهيئات الرياضية والشبابية التابعة لوزارة الشباب والرياضة وتهيئة كافة المنشآت للاستخدام النموذجي أمام كل المترددين على تلك الهيئات .

وأوضح وزير الرياضة أن شركة المدن ساهمت في تطوير العديد من الهيئات، وهو الأمر الذي كنا نحتاجه من أجل الحفاظ على كافة المنشآت لسنوات وعقود طويلة وبأقل تكلفة أيضا .

من جانبه وجه محمد رائف، الرئيس التنفيذي وعضو مجلس الإدارة المنتدب لشركة المدن، الشكر لوزير الشباب والرياضة على الدعم والمساندة وتقديم كل متطلبات النجاح أمام العاملين بالشركة لإنجاز كافة الأعمال في المواعيد المحددة بل بأفضل تقنية حديثة .

وأشار رائف إلى أن الإدارة التنفيذية حرصت على القيام بحملة موسعة داخل مركز التنمية الشبابية بالجزيرة 2 بالسادس من أكتوبر من أجل مظهر أفضل لكل المنشآت والمرافق ومن أجل تهيئتها أمام كل المستخدمين لها لاستخدامها بشكل أفضل .

وأوضح رائف أن شركة المدن تقوم بتلك الحملات في المنشآت الرياضية والشبابية المتنوعة من أجل الحفاظ علي تلك المنشآت .

وزير الشباب اشرف صبحي وزير الرياضة

قرارات حكومية جديدة بشأن الإيجار القديم

قرارات حكومية جديدة بشأن الإيجار القديم

سعر الفراخ

بكام الفراخ النهاردة؟.. مفاجأة جديدة في أسعار الدواجن والبيض اليوم الخميس

رسميًا.. أسعار البنزين في مصر اليوم الخميس 14 أغسطس 2025

رسميًا.. أسعار البنزين في مصر اليوم الخميس 14 أغسطس 2025

سيارة الفتيات

على بعد خطوة من الموت.. القصة الكاملة لمطاردة فتيات داخل سيارة بطريق الواحات

حادث طريق الواحات

تفاصيل الحالة الصحية لـ 3 فتيات بواقعة مطاردة طريق الواحات

سارة خليفة - مذيعة ومتهمة

ننشر أسماء المتهمين شركاء المذيعة سارة خليفة فى السجن.. مستندات

تقليل الاغتراب 2025

قبول 10% فقط من الطلاب.. معلومات هامة عن مرحلة تقليل الاغتراب والتحويلات قبل التسجيل

قاعة أفراح

من الرقص إلى سرادق العزاء.. وفاة شخص بقاعة أفراح في قنا

هيئة الرقابة الإدارية

الرقابة الإدارية تشارك المجتمع المدني جهود منع ومكافحة الفساد

المتهم

القبض على عامل تعدى على آخر وأسرته بمفك في الغربية

ديلر الجيزة

الداخلية: القبض على ديلر مخدرات في الجيزة

رسمياً.. إجازة المولد النبوي للقطاعين الحكومي والخاص

في لفتة إنسانية .. زوجة تتبرع بجزء من كبدها لإنقاذ حياة ضرتها

استخراج كعب عمل في يوم.. الأماكن والأوراق المطلوبة

شاهد ياسمين صبري بلوك جديد تثير السوشيال ميديا

قفلوا عليهمم الطريق.. الكشف عن ملابسات مطاردة طريق الواحات وهوية المتهمين | تغطية خاصة

بسرعة البرق.. تفاصيل ضبط المتهمين وسياراتهم في واقعة طريق الواحات

موعد بدء الدراسة وخريطة العام الجديد .. قرارات نهائية من التعليم

تحركات سريعة.. اعرف أسعار الذهب والدولار اليوم

جمال عاشور

جمال عاشور يكتب: من المكتب إلى الميدان.. كيف يحقق محافظ المنيا معادلة التنمية والإنسان؟

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: المال والزواج ...كيف نمنع الحسابات من أن تفرق بيننا ؟

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: الإعلام المصري.. وشجاعة التغيير

منال الشرقاواي

منال الشرقاوي تكتب: التتر السينمائي.. حكاية ما قبل البداية وما بعد النهاية

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: انتقادات تعدت الحدود.. متى نتعلم فن التعليق على الآخر؟

