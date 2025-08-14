تنفيذًا لتوجيهات وزير الرياضة.. "المدن" تطلق حملة تجهيز مرافق ومنشآت "الجزيرة 2" بـ 6 أكتوبر

تنفيذًا لتوجيهات الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، أطلقت شركة المدن للخدمات الرياضية والشابية، التابعة لوزارة الشباب والرياضة، حملة تجهيز وتنظيف كل منشآت ومرافق مركز التنمية الشبابية "الجزيرة 2 " بالسادس من أكتوبر، لتهيئة كل المنشآت فى أبهى صورها أمام كل رواد المركز وأمام أبطالنا في كافة الألعاب الرياضية .

ونجحت شركة المدن للخدمات الرياضية والشبابية في الفترة الماضية في إنجاز العديد من الأعمال المتنوعة سواء المتعلقة بالأعمال الإنشائية المتنوعة لوزارة الشباب والرياضة أو التعامل مع القطاع الخاص، وهو ما تم بناء على مجهود كبير للإدارة التنفيذية لشركة المدن .

كما وقعت شركة المدن للخدمات الرياضية والشبابية في الفترة الماضية بروتوكول تعاون مشترك مع نادي جامعة حلوان في إطار خطة الوزارة لدعم الاستثمار الرياضي داخل الحرم الجامعي، وتطوير البنية التحتية الرياضية ودعم المواهب وتوسيع قاعدة الممارسة الرياضية بين طلاب الجامعات.

وأشاد وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي بالجهود الكبيرة المبذولة من شركة المدن في كافة الهيئات الرياضية والشبابية التابعة لوزارة الشباب والرياضة وتهيئة كافة المنشآت للاستخدام النموذجي أمام كل المترددين على تلك الهيئات .

وأوضح وزير الرياضة أن شركة المدن ساهمت في تطوير العديد من الهيئات، وهو الأمر الذي كنا نحتاجه من أجل الحفاظ على كافة المنشآت لسنوات وعقود طويلة وبأقل تكلفة أيضا .

من جانبه وجه محمد رائف، الرئيس التنفيذي وعضو مجلس الإدارة المنتدب لشركة المدن، الشكر لوزير الشباب والرياضة على الدعم والمساندة وتقديم كل متطلبات النجاح أمام العاملين بالشركة لإنجاز كافة الأعمال في المواعيد المحددة بل بأفضل تقنية حديثة .

وأشار رائف إلى أن الإدارة التنفيذية حرصت على القيام بحملة موسعة داخل مركز التنمية الشبابية بالجزيرة 2 بالسادس من أكتوبر من أجل مظهر أفضل لكل المنشآت والمرافق ومن أجل تهيئتها أمام كل المستخدمين لها لاستخدامها بشكل أفضل .

وأوضح رائف أن شركة المدن تقوم بتلك الحملات في المنشآت الرياضية والشبابية المتنوعة من أجل الحفاظ علي تلك المنشآت .