هجوم عنيف من شوبير على منتقدي أداء نجله في الأهلي.. ماذا قال؟

هاجم الإعلامي أحمد شوبير نجم الأهلي والمنتخب السابق منتقدي مصطفى شوبير حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي.

وقال شوبير في تصريحات إذاعية “جميل إن أنا أمسك قضية وأجيب محللين، حلو إننا نقول ونحلل الأخطاء، الغريب إن موضوع مالهوش لازمة يأخد 3-4 أيام غريب شوية”

وأضاف “غريب يعني لاعب لعب ولاعب قعد احتياطي عادي يعني، ده حق المدرب ولا أنا بتكلم غلط، وبعدين يا جماعة أنا بتكلم كحارس مرمى، حارس المرمى مش ماسك ريموت كنترول تلاعبه بطريقتك”

وتابع شوبير: “في كتير جدًا من السادة المحللين والمدربين السابقين يطلع يقولك حاجات غريبة جدا يقولك (أصله كان لازم يضرب باليمين عشان يضرب العكسية في الشمال ولما يضرب العكسية تقوم تسند الجوانية والجوانية تزق التحتية)، ومتفهمش حاجة إنت بقي”

وذكر: “عندنا بعض السادة المحللين بتكلم على حراسة المرمى بالتحديد، يقولك الركبة اليمين كانت متنيه فالايد الشمال مندفعتش بحنية، أو بالقوة الكافية التي تجعل من قوة الدفع الذاتي، إيه ياعم الدنيا مش صعبة أوي كده ومش هحرك حد بالريموت يعني”

وواصل “في ناس بتعرف تقول كلام تقيل وصعب وفي ناس سهلة وسلسة، بيعجبني كابتن أحمد ناجي، بيحلل الأمور ببساطة ورواقة وهدوء، وأيضًا عصام الحضري، انا بختلف كتير مع الحضري، لكن خبراته وتاريخه بيشرحلك الحالة كده”

وأكمل: “عمومًا أتمنى مش كل واحد قدام الكاميرا أو المايك يعمل فيها أنه خبير التحليل والأمور تبقى أسهل من كده بشوية”